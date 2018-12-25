В военный суд поступило уголовное дело против бывшего замначальника тыла главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает взяткой два гидроцикла и моторный катер общей стоимостью 2,6 миллиона. По данным следствия, в 2009 году Панов получил их от владельца фирмы "Спецдорстрой" Руслана Метаева за помощь в заключении госконтракта на строительство военного городка в Адлерском районе Сочи.

По версии следствия, генерал получил подношения от компании, сдавшей дом на территории 127-го моторизованного полка, расквартированного в Адлере. Панов, как утверждают военные следователи, требовал, чтобы подчиненные приняли стройобъекты, не обращая внимания на нарушения.

Прямой ущерб государству, по оценке экспертов, составил порядка 20 миллионов рублей. Когда стали копать котлован, выяснилось, что песок там очень хороший. Такой требуется при строительстве олимпийских объектов. И вместо положенных пяти метров выкопали под фундамент котлован глубиной в 10 метров. Песок продали, а котлован решили наполнить мусором, чтобы еще заработать на утилизации. В котлован упал бульдозер и исчез под песком и мусором. Котлован залили бетоном.

Свою вину обвиняемый не признал.

Гидроциклы и катер позже были изъяты. Они хранились в Конаковском районе Тверской области, где находятся дома, принадлежащие родственникам генерала. Панов ранее получал предупреждение от военной прокуратуры за незаконную деятельность. Он заключил контракты на строительство без конкурсного размещения госзаказа на сумму в 17,7 миллиона рублей.