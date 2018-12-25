В Волгограде учеников лицея эвакуировали из-за пожара

В Дзержинском районе Волгограда в одном из лицеев 25 декабря вспыхнул пожар. Преподаватели смогли оперативно сориентироваться и быстро эвакуировать учащихся.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области около, 11 часов по местному времени на третьем этаже лицея произошло возгорание. Преподаватели оперативно организовали эвакуацию детей из классов. Тем временем сработала пожарная сигнализация и к месту ЧП выдвинулись пожарные расчеты.

Уже спустя 11 минут огонь был ликвидирован. В ведомстве говорят, что погибших и пострадавших нет. Как сообщили в лицее, после происшествия все ученики вернулись в свои кабинеты и смогли закончить уроки.

Точную причину, из-за которой возник пожар, установят эксперты. Предварительно же возгорание спровоцировало замыкание электропроводки.