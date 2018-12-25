Волгоградский банк оштрафовали за незаконную комиссию

В Волгограде коммерческий банк "Дельтакредит" уличили в обмане потребителя, который пожелал досрочно погасить кредит. Банковские служащие выставили заемщику комиссионный платеж на восемь тысяч рублей за досрочное погашение кредита.

"В прошлом году заемщик взял кредит у Московского индустриального банка, позже права требования по договору и право залога на недвижимое имущество перешли к КБ "Дельтакредит". В 2018 году потребитель решил досрочно погасить кредит, однако в момент выплаты займа ему выставили комиссионный платеж - компенсацию расходов банка в размере 8000 рублей", - сообщили "РГ" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Это решение мотивировали тем, что заемщик уведомил банк о досрочном погашении в ненадлежащий срок. Однако анализ кредитного договора показал, что в нем вообще не предусмотрено взимание платы за досрочное погашение. Кроме того, комиссию банк рассчитал с применением тарифов, которые были утверждены уже после заключения договора с потребителем, и никаких дополнительных соглашений с ним не заключалось. Поэтому банк был не вправе в одностороннем порядке устанавливать или увеличивать комиссионное вознаграждение за операции.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в соответствии со статьей 32 закона "О защите прав потребителей" заемщик вправе в любой момент расторгнуть договор, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы. В спорной же ситуации комиссия не является фактически понесенными расходами, это по сути дополнительная платная услуга.

В итоге банк за обман потребителя был оштрафован на 20 тысяч рублей. Юристы кредитного учреждения обжаловали постановление, но решением Арбитражного суда Волгоградской области оно оставлено в силе.