Волгоградский банк оштрафовали за незаконную комиссию

Новости

Путин подарил собаку липецкой девочке 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 17:55
В Германии полицейские подрабатывают на других работах 17:42
Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины 17:41
В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8 17:33
В России начинается производство нескольких современных вакцин 17:30
Солдаты НАТО пожаловались на плохое зимнее обмундирование 17:29
Москвичи едят слишком много соли и сахара 17:24
В Тольятти арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки 17:20
В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека 17:14
Для москвичей запустят дополнительные поезда на нескольких направлениях 17:12
На Кубани передано в суд дело директора цирка, где лев напал на девочку 16:47
СК начал проверку инцидента со сломавшим крыло самолетом в Бодайбо 16:41
Прокуратура назвала причину гибели пилотов Л-39 под Ейском 16:40
Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 18:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лишние восемь тысяч

Волгоградский банк оштрафовали за незаконную комиссию
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России №7753 (290)
В Волгограде коммерческий банк "Дельтакредит" уличили в обмане потребителя, который пожелал досрочно погасить кредит. Банковские служащие выставили заемщику комиссионный платеж на восемь тысяч рублей за досрочное погашение кредита.

"В прошлом году заемщик взял кредит у Московского индустриального банка, позже права требования по договору и право залога на недвижимое имущество перешли к КБ "Дельтакредит". В 2018 году потребитель решил досрочно погасить кредит, однако в момент выплаты займа ему выставили комиссионный платеж - компенсацию расходов банка в размере 8000 рублей", - сообщили "РГ" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: depositphotos.com
Названы наименее закредитованные регионы России

Это решение мотивировали тем, что заемщик уведомил банк о досрочном погашении в ненадлежащий срок. Однако анализ кредитного договора показал, что в нем вообще не предусмотрено взимание платы за досрочное погашение. Кроме того, комиссию банк рассчитал с применением тарифов, которые были утверждены уже после заключения договора с потребителем, и никаких дополнительных соглашений с ним не заключалось. Поэтому банк был не вправе в одностороннем порядке устанавливать или увеличивать комиссионное вознаграждение за операции.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что в соответствии со статьей 32 закона "О защите прав потребителей" заемщик вправе в любой момент расторгнуть договор, оплатив исполнителю фактически понесенные расходы. В спорной же ситуации комиссия не является фактически понесенными расходами, это по сути дополнительная платная услуга.

В итоге банк за обман потребителя был оштрафован на 20 тысяч рублей. Юристы кредитного учреждения обжаловали постановление, но решением Арбитражного суда Волгоградской области оно оставлено в силе.

Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов с Лукашенко
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим