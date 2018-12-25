В транспортных компаниях Екатеринбурга проведут лекции об особенных людях при участии инвалида по зрению Рината Шайдуллина. Необходимость инструктажа доказала возмутительная история незрячего екатеринбуржца, которого унизила кондуктор общественного транспорта.

От слабовидящего Рината Шайдуллина она требовала оплатить проезд собаки-поводыря Николаса; когда Ринат отказался, сославшись на федеральный закон, перешла к оскорблениям и насмешкам, причем ее поддержал водитель, а пассажиры, как чаще всего и бывает, смолчали. Но инцидент получил широкую огласку. Прокуратура начала проверку по факту несоблюдения прав граждан.

- Мы искренне верим, что наступит время, когда владельцы собак-поводырей будут чувствовать себя свободно, и при посещении любых общественных мест у них не возникнет даже мысли, что их могут не пустить или оскорбить, - высказались представители сообщества "Собаки-помощники".

Директор компании-перевозчика Вячеслав Волков извинился перед Ринатом за поведение своего сотрудника.

- Мы проводим административную проверку, - объяснил он "РГ". - Ринат с Николасом придут к нам на собрание, чтобы он рассказал работникам об особенностях жизни незрячих и провел инструктаж.

В муниципальных предприятиях учебу для кондукторов и водителей проведут сотрудники мэрии: профильной службе поручил разобраться с инцидентом глава Екатеринбурга Александр Высокинский. "Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства, - считает мэр. - Прежде всего в любой ситуации надо оставаться человеком".

Еще один урок Ринат с Николасом провели для вице-губернатора и депутатов областного Заксобрания.

- Это не первые наши проблемы в общественном транспорте, - поделился Ринат. - Но в других случаях на эти трудности просто не обращали внимания. Я считаю, что здесь дело в самой системе.

А вот вице-губернатор Сергей Бидонько отметил: "Транспортное предприятие должно более качественно готовить персонал, обучать реакции в сложных ситуациях. А наша задача - разобраться, оказать человеку помощь и создать условия, чтобы таких инцидентов было как можно меньше".

- Меня больше беспокоит не кондуктор, а те 20 человек, которые были в автобусе: какие уроки нравственности и доброты нужно прививать, чтобы добиться нормальной адекватной реакции, - подчеркнул депутат Вячеслав Погудин.

Своего Николаса Ринат ждал год: на собак-поводырей чрезвычайно большая очередь, их воспитывает единственный на всю Россию кинологический центр в Подмосковье. Из ста щенков для работы годятся только два - настолько высоки требования к характеру и поведению животного. "В отличие от обычных собак поводыри трудяги, они работают ежедневно и очень много", - признается Ринат.