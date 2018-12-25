От слабовидящего Рината Шайдуллина она требовала оплатить проезд собаки-поводыря Николаса; когда Ринат отказался, сославшись на федеральный закон, перешла к оскорблениям и насмешкам, причем ее поддержал водитель, а пассажиры, как чаще всего и бывает, смолчали. Но инцидент получил широкую огласку. Прокуратура начала проверку по факту несоблюдения прав граждан.
- Мы искренне верим, что наступит время, когда владельцы собак-поводырей будут чувствовать себя свободно, и при посещении любых общественных мест у них не возникнет даже мысли, что их могут не пустить или оскорбить, - высказались представители сообщества "Собаки-помощники".
Директор компании-перевозчика Вячеслав Волков извинился перед Ринатом за поведение своего сотрудника.
- Мы проводим административную проверку, - объяснил он "РГ". - Ринат с Николасом придут к нам на собрание, чтобы он рассказал работникам об особенностях жизни незрячих и провел инструктаж.
В муниципальных предприятиях учебу для кондукторов и водителей проведут сотрудники мэрии: профильной службе поручил разобраться с инцидентом глава Екатеринбурга Александр Высокинский. "Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства, - считает мэр. - Прежде всего в любой ситуации надо оставаться человеком".
Еще один урок Ринат с Николасом провели для вице-губернатора и депутатов областного Заксобрания.
- Это не первые наши проблемы в общественном транспорте, - поделился Ринат. - Но в других случаях на эти трудности просто не обращали внимания. Я считаю, что здесь дело в самой системе.
А вот вице-губернатор Сергей Бидонько отметил: "Транспортное предприятие должно более качественно готовить персонал, обучать реакции в сложных ситуациях. А наша задача - разобраться, оказать человеку помощь и создать условия, чтобы таких инцидентов было как можно меньше".
- Меня больше беспокоит не кондуктор, а те 20 человек, которые были в автобусе: какие уроки нравственности и доброты нужно прививать, чтобы добиться нормальной адекватной реакции, - подчеркнул депутат Вячеслав Погудин.
Своего Николаса Ринат ждал год: на собак-поводырей чрезвычайно большая очередь, их воспитывает единственный на всю Россию кинологический центр в Подмосковье. Из ста щенков для работы годятся только два - настолько высоки требования к характеру и поведению животного. "В отличие от обычных собак поводыри трудяги, они работают ежедневно и очень много", - признается Ринат.