Региональный ЦОК оценил квалификацию коммунальщиков Ямала

Новости

В Симферополе на реконструкцию набережной потратят 550 млн рублей 15:16
Не менее 50 человек погибли в автокатастрофе в ДРК 15:14
Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы" 15:12
Два человека ранены во время стрельбы на Ставрополье 15:11
В Саратовской области автобус с хоккеистами спасли из снежного затора 15:06
В Петербурге пропал грузовик с мясом 15:03
Видео: Запускаем пиротехнику вместе со спасателем МЧС 14:56
В Барселоне водителей автобусов попросили всегда носить ключи с собой 14:55
Марат Хуснуллин: Реновационное жилье на рынок выставляться не будет 14:49
В Кремле не получали письмо Каддафи 14:47
Путин приедет в Сербию в январе 14:43
В Кремле не будут созывать экстренные совещания по ценам на нефть 14:42
В Нижнем Тагиле заключенные начали производство хозтоваров 14:34
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана 14:31
США планировали создать в Крыму опасную биолабораторию 14:29
Новый "бюджетник" Lada: названа цена 14:25
Бывший французский министр возглавит работу по развитию новой Москвы 14:20
В Великобритании зафиксировали рекордное количество бездомных 14:15
Песков заявил о несерьезности Telegram-каналов 14:10
У берегов Тамани сел на мель иностранный сухогруз 14:07
Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа 14:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Эссен" вернулся в Черное море 14:04
Путин и Лукашенко обсудят нюансы налогового маневра 14:01
За 2018 год в столице построено 127 км новых дорог 14:00
Москвича оштрафовали за катание сына с горки 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 14:01
Проект: В регионах

Региональный ЦОК оценил квалификацию коммунальщиков Ямала

Центр отраслевой квалификации ЯНАО открыл свои двери для соискателей: у представителей рабочих профессий Ямала появилась возможность получить независимую оценку их квалификации. Свой уровень квалификации уже подтвердили 34 работника сферы коммунальной энергетики и ЖКХ.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Отлаженная работа сферы коммунальной энергетики и ЖКХ, ее модернизация возможны только при наличии у специалистов достаточной квалификации. Для улучшения ситуации в отрасли создается Национальная система профессиональных квалификаций.

Центр отраслевой квалификации-ЯНАО является единственным органом на территории автономного округа, наделённым полномочиями для подтверждения профессиональных квалификаций специалистов в сфере ЖКХ.

В начале декабря Центр провёл независимую оценку квалификации для соискателей из Ямальского, Шурышкарского, Приуральского филиалов АО "Ямалкоммунэнерго" и предприятия ОАО "Тепло-Энергетик" (г. Лабытнанги).

На экзамене проверили свои знания специалисты по следующим профессиональным стандартам:

- Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве;

- Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

- Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода;

- Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения;

- Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе.

Оценка квалификации проводилась в соответствии с комплектом оценочных средств, утвержденным Советом по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства для конкретного наименования квалификации, состоящим из теоретических и практических заданий.

К практическому этапу профессионального экзамена допускались лишь соискатели, успешно сдавшие теоретическую часть - в форме тестирования. При этом перечни вопросов носили исключительно профильный характер для каждой квалификации соискателя.

Главный акцент эксперты Центра отраслевой квалификации-ЯНАО делают именно на практические задания, максимально приближая их выполнение к реальным условиям труда. Применяются специальные макеты и тренажеры, задания выполняются и на предприятиях сферы ЖКХ.

К примеру, техники-лаборанты по химическому анализу воды должны были провести целый ряд анализов: отобрать пробы, проверить на цветность, мутность, химсостав, заполнить соответствующие акты и журналы. А мастера по эксплуатации котлов на твердом топливе и руководители структурных подразделений предприятий по эксплуатации котлов заранее приготовили "портфолио", которое включало в себя фото и видеоматериалы с непосредственных мест работы.

Специалисты, успешно сдавшие профессиональный экзамен, получат свидетельство о присвоении квалификации в соответствии с профстандартом.

Заметим, что в Центр отраслевой квалификации ЯНАО могут обратиться соискатели по 72 квалификациям жилищной и коммунальной сфер деятельности: электромонтеры, слесари-сантехники, инженеры по ремонту общего имущества МКД, техники по абонентному обслуживанию потребителей, сварщики, штукатуры и т.д.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Поезд с токсичным веществом заметили под Донецком
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации