Региональный ЦОК оценил квалификацию коммунальщиков Ямала

Центр отраслевой квалификации ЯНАО открыл свои двери для соискателей: у представителей рабочих профессий Ямала появилась возможность получить независимую оценку их квалификации. Свой уровень квалификации уже подтвердили 34 работника сферы коммунальной энергетики и ЖКХ.

Отлаженная работа сферы коммунальной энергетики и ЖКХ, ее модернизация возможны только при наличии у специалистов достаточной квалификации. Для улучшения ситуации в отрасли создается Национальная система профессиональных квалификаций.

Центр отраслевой квалификации-ЯНАО является единственным органом на территории автономного округа, наделённым полномочиями для подтверждения профессиональных квалификаций специалистов в сфере ЖКХ.

В начале декабря Центр провёл независимую оценку квалификации для соискателей из Ямальского, Шурышкарского, Приуральского филиалов АО "Ямалкоммунэнерго" и предприятия ОАО "Тепло-Энергетик" (г. Лабытнанги).

На экзамене проверили свои знания специалисты по следующим профессиональным стандартам:

- Руководитель структурного подразделения предприятия по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве;

- Мастер по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей;

- Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по эксплуатации насосной станции водопровода;

- Мастер по эксплуатации очистных сооружений водоотведения;

- Техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- Мастер по эксплуатации котлов на твердом топливе.

Оценка квалификации проводилась в соответствии с комплектом оценочных средств, утвержденным Советом по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства для конкретного наименования квалификации, состоящим из теоретических и практических заданий.

К практическому этапу профессионального экзамена допускались лишь соискатели, успешно сдавшие теоретическую часть - в форме тестирования. При этом перечни вопросов носили исключительно профильный характер для каждой квалификации соискателя.

Главный акцент эксперты Центра отраслевой квалификации-ЯНАО делают именно на практические задания, максимально приближая их выполнение к реальным условиям труда. Применяются специальные макеты и тренажеры, задания выполняются и на предприятиях сферы ЖКХ.

К примеру, техники-лаборанты по химическому анализу воды должны были провести целый ряд анализов: отобрать пробы, проверить на цветность, мутность, химсостав, заполнить соответствующие акты и журналы. А мастера по эксплуатации котлов на твердом топливе и руководители структурных подразделений предприятий по эксплуатации котлов заранее приготовили "портфолио", которое включало в себя фото и видеоматериалы с непосредственных мест работы.

Специалисты, успешно сдавшие профессиональный экзамен, получат свидетельство о присвоении квалификации в соответствии с профстандартом.

Заметим, что в Центр отраслевой квалификации ЯНАО могут обратиться соискатели по 72 квалификациям жилищной и коммунальной сфер деятельности: электромонтеры, слесари-сантехники, инженеры по ремонту общего имущества МКД, техники по абонентному обслуживанию потребителей, сварщики, штукатуры и т.д.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"