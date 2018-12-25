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25.12.2018 16:10
Проект: В регионах

СвЖД привлекла более 6 млн тонн грузов, ранее перевозимых автотранспортом

С начала 2018 года в границах СвЖД за счет организационных и тарифных мероприятий по формированию новых грузопотоков на железную дорогу переключено более 6 млн тонн грузов, ранее перевозимых автомобильным транспортом. В том числе 238 тысяч тонн грузов привлечено через Центр продажи услуг ОАО "РЖД" (ЦПУ).
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Различными транспортными услугами через ЦПУ воспользовались более 50 грузоотправителей. Чаще всего в центр обращаются клиенты, ранее не пользовавшиеся услугами железной дороги, а также предприятия, имеющие сравнительно небольшие объемы грузов.

Центр продажи услуг ОАО "РЖД" в области грузовых перевозок работает на СвЖД с сентября 2017 года. Многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга, создан на базе Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО, структурное подразделение ЦФТО - филиала ОАО "РЖД") и работает по принципу "одного окна". Клиентам доступен широкий спектр услуг: логистический аутсорсинг; перевозки по принципу "от двери до двери"; терминально-складские сервисы; информационное сопровождение; консультирование по вопросам перемещения товаров (экспорт, импорт), находящихся под таможенным контролем; заключение сопутствующих договоров и др. Фронт-офисы ЦПУ работают в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле. В ближайшее время планируется открытие филиалов в Тюмени и Сургуте.

Также ЦПУ дополнительно стимулирует спрос на железнодорожные сервисы. Наиболее востребованы у клиентов центра такие услуги, как ускоренная доставка грузов по расписанию и "Грузовой экспресс". В ноябре 2018 года по специализированному расписанию организовано отправление групп вагонов с железорудным сырьем и их возврат в порожнем состоянии на участке Лаки - Источник - Лаки. В декабре реализован проект по резервированию вагоно-мест в составе технических маршрутов грузовых поездов с согласованным временем отправления и прибытия на участке Екатеринбург-Сортировочная - Коротчаево. Всего на Свердловской магистрали по специально разработанному графику на постоянной основе грузы перевозятся по 36 направлениям.

В целом, по прогнозным данным, грузооборот на Свердловской магистрали в 2018 году достигнет 207,3 млрд тонно-км - это абсолютный максимум за последние 30 лет и на 1,3% больше пикового значения 1988 года. Погрузка ожидается на уровне 140 млн тонн с приростом к прошлому году на 0,1%. Качественный рост к прошлому году будет достигнут по черным металлам, металлолому, коксу, лесным грузам, грузам в контейнерах.

 

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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