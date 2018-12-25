В Сургуте при пожаре в пятиэтажке пострадали семь человек

Семь человек пострадали во время пожара в двухкомнатной квартире в одной из пятиэтажек Сургута.

По информации спасателей, возгорание случилось на первом этаже в 7.16 по местному времени. Пожарным за считанные минуты удалось потушить огонь.

"Они вынесли из квартиры двух человек 1935 и 1936 годов рождения, еще двоих - из соседних квартир - всех передали медикам "скорой". Еще три человека обращались к врачам самостоятельно", - сообщил представитель главка МЧС Югры корреспонденту агентства РИА Новости.

Пострадавшие надышались дымом, у одного из них - ушиб.

Как уточнили в МЧС региона, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.