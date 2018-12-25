Росгвардия уточнила правила регистрации гражданского оружия - от охотничьих двустволок и нарезных карабинов до травматических пистолетов и спортивных пневматических винтовок.

Речь идет не об очередных законодательных ужесточениях, что вызывает вполне ожидаемое раздражение пяти миллионов владельцев гражданского оружия, а о строгих правилах для самих сотрудников лицензионно-разрешительных подразделений. В них прописано: в какие сроки принимать и выдавать разрешения, что необходимо требовать от обладателей стволов и что требовать категорически запрещено, какие медсправки надо получать, сколько за это платить, какие нужны документы.

И даже, как должны быть оборудованы присутственные места. Так, например, подразделение Росгвардии должно быть готово помочь даже инвалиду-колясочнику.

Все эти требования в деталях прописаны в зарегистрированном в Минюсте России новом приказе директора Росгвардии Виктора Золотова. По сути это четкий регламент оказания госуслуг весьма непростому контингенту наших сограждан. Куда входят не только охотники, но и профессиональные спортсмены, коллекционеры и просто любители пострелять.

Смысл нового документа предельно понятен и логичен. Если не выполнен хотя бы один пункт из предъявленных требований к владельцу оружия, никакого разрешения на обладание стволом не будет. Но если гражданин выполнил все, так сказать, упражнения, извольте его обслужить полностью и быстро, в четко оговоренные сроки. Например, срок выдачи разрешения на оружие составляет не более 14 календарных дней со дня регистрации заявления. Кстати, образцы заявлений и прочих документов приведены в приложении к регламенту. А продление срока действия этого разрешения должно быть оформлено в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления. И если будет что-то не так, последуют жесткие санкции.

Процедура регистрации гражданского оружия стала значительно проще. И пройти ее можно быстрее. Фото: Reuters

Заявление на разрешение или регистрацию гражданского оружия может быть подано с использованием портала госуслуг и должно быть подписано простой или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения такого разрешения заявитель вместе с заявлением представляет паспорт гражданина России, дубликат лицензии на приобретение оружия с отметкой поставщика о его продаже либо с отметкой уполномоченного подразделения Росгвардии или подразделения лицензионно-разрешительной работы (но это в случае получения оружия непосредственно от предыдущего владельца), две фотографии размером 3x4 см.

Для продления срока действия разрешения представляются, разумеется, медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме человека наркотиков. Если оружие регистрирует охотник, надо предъявить охотничий билет, документы, подтверждающие, что заявитель занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой.

Вообще же сама процедура регистрации упрощается. Так, в Москве открыт уникальный центр в Северном административном округе столицы по приему заявлений и выдаче разрешений на оружие. Его уникальность - в компьютеризации процесса.

Заявитель уже не должен бегать по нескольку раз в полицию, выстаивать в очередях, а может просто подать электронное заявление со всеми сканированными документами. Ему надо появиться в указанное время в лицензионном центре два раза - сначала показать свое оружие, а затем получить документ.

На руках у пяти миллионов человек в России в легальном пользовании находится свыше 6,2 миллиона самых разных стволов

Разумеется, механизм этого процесса совершенствуется. Что важно, инициатива создания такого центра, по сути, исходит от президента России - он потребовал максимально упростить для граждан оказание госуслуг. А лицензирование оружия - госуслуга. И наш гражданин должен тратить на такое гособслуживание (если у него все в порядке с документами) не более 15 минут.

Напомним, что на руках у пяти миллионов человек в легальном пользовании находится свыше 6,2 миллиона самых разных стволов. То есть на каждых 100 жителей имеется до 9 единиц огнестрельного оружия. Впрочем, это не самый высокий показатель, по нему Россия занимает всего лишь 68-е место в мире.