Роскачество определило лучшее шампанское

Лучшее российское шампанское определили в Роскачестве в рамках реализации проекта "Винный гид России" и масштабного исследования отечественного вина в его рамках.

Результаты оказались приятными.

Было протестировано игристое вино 50 торговых марок. 37 из них (76 процентов) получили высокую оценку - 78 баллов или больше по стобалльной системе. Согласно ГОСТу, хорошее шампанское должно набрать не менее 71 балла, но Роскачество установило дополнительные требования к напиткам и более высокую планку.

Шампанское еще десяти отечественных брендов набрали от 71 до 78 баллов, напиток трех торговых марок не дотянул до "гостовского" 71 балла. Это значит, что в каталог отечественных вин, который составляется в рамках "Винного гида России", шампанское 13 производителей не попадет, поскольку винный гид будет рассказывать только о лучшем российском вине.

В Роскачестве уточнили, что шампанское лучших 37 российских брендов произведено на восьми винодельнях, которые подтвердили отечественное происхождение винограда в ходе экспертных аудитов. Все подробности об исследовании шампанского, а также названия лучших отечественных игристых вин можно прочитать на сайте Роскачества.