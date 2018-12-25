Россия достойно ответила на новые вызовы мирового рынка вооружений

Российские эксперты изучили структуру, тенденции и вызовы мирового рынка вооружений. Наша страна ответила на брошенные ей вызовы достойно.

По мнению замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, рынок оружия меняется очень стремительно и не в пользу нашей страны - прежде всего из-за усиливающейся санкционной политики со стороны США. Но при этом "Рособоронэкспорт", как считает Макиенко, добился того, что 2018 год стал одним из самых успешных в истории советско-российской системы военно-технического сотрудничества по объему вновь заключенных контрактов.

Опубликована книга "Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы", которую вполне можно считать научной монографией. Несмотря на научную солидность, читается она легко и даже увлекательно. Редактор - упомянутый Константин Макиенко.

Вообще объективно оценивать расклады на оружейном рынке достаточно трудно. В мире множество центров по его изучению. Но почти все они работают на конкретные правительственные структуры или ведут оценку по одним им известным методикам. То есть выводы их субъективны.

Одним из самых известных считается Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI). Недавно он подвел итоги продаж вооружений и военных услуг в 2017 году, опубликовав рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за тот же год. По рейтингу стокгольмцев мы вышли на второе место в мире, уступив США, но обойдя Великобританию. И это, пожалуй, один из немногих достоверных выводов SIPRI. Просто потому, что Россия сейчас, наверное, самая информационно открытая страна даже в таком специфическом вопросе. Абсолютно закрытыми являются КНР и Саудовская Аравия - крупнейшие экспортеры/импортеры вооружений. А США открыто публикуют такие отчеты, что разобраться в них могут лишь очень дотошные эксперты. К тому же в Соединенных Штатах экспорт оружия может вестись различными и даже не связанными между собой структурами. Об этом в книге рассказано достаточно подробно.

В начале ХХI века наша страна стала не только наращивать экспорт своего вооружения и военной техники, но и активно закупать его за границей, а также развивать военно-техническое сотрудничество со странами Западной Европы. Было задумано несколько весьма перспективных совместных проектов. Возможно, это была одна из причин начала давления на западных партнеров со стороны Вашингтона, вылившаяся в итоге в волну санкций против России. Страны НАТО вынуждены были подчиниться, потеряв при этом и прямую выгоду и перспективу создания совместных изделий, предназначенных для экспорта в третьи страны.

В связи с этим интересен анализ крупнейших заказчиков французских вооружений, военной и специальной техники в течение 2012 - 2017 годов. В 2012 году Россия заключила с Францией контрактов на 185,4 млн евро, в 2014 году - на 101,7 миллиона. Даже в 2017 году мы заключили с Францией контрактов на 9,9 миллионов. Всего за шесть лет французы получили от России 336,7 млн евро. Интересное было время.

В этом веке на мировой рынок вооружений в качестве активных экспортеров буквально ворвались КНР, Южная Корея и Турция. Интересен анализ турецкого экспорта вооружений в страны бывшего СССР. Активные покупатели турецкого оружия в СНГ - Азербайджан и Туркмения, проявляет интерес к Турции и Казахстан. Есть о чем подумать не только экспертам, но и серьезным политикам.

Еще несколько лет назад казалось, что рынок вооружений переполнен, дальше - стагнация. Но тут произошло резкое обострение на Ближнем Востоке, вырос риск развития конфликта, как написано в монографии, "суннитские монархии vs Иран". Спада не случилось. А что в закупках станет приоритетным?

Впервые российскими экспертами четко обозначены фундаментальные тенденции развития мирового рынка вооружений на ближайшие годы, которые могут стать определяющими. Это экспорт-импорт роботизированной техники, беспилотных летательных аппаратов, систем безопасности и средств борьбы с терроризмом. Как считают авторы монографии, "рынок систем безопасности и борьбы с терроризмом может стать совершенно новым рынком, отдельным от рынка вооружений, военной и специальной техники". И в перспективе очень доходным.

Очень интересен анализ деятельности США на рынке вооружений. Как говорилось выше, при всей внешней открытости этой страны докопаться до истинных объемов продаж оружия Соединенными Штатами очень трудно. В чем-то нашим экспертам это удалось.

В частности, они выяснили, что крупнейшими получателями ресурсов по американской программе FMS - зарубежная международная торговля - в последние годы стали Польша, Украина и Грузия. Наши, между прочим, ближайшие соседи.

Обо всем, что проанализировано в книге "Мировой рынок вооружений: структура, тенденции, вызовы", сказать в короткой публикации невозможно. Книгу надо прочитать и самим делать выводы. Причем не только спецам из высоких кабинетов, но и всем, кто серьезно интересуется раскладами на мировом рынке вооружений.