С 2009 года Светлана Радионова работала в Ростехнадзоре. Фото: gosnadzor.ru

Должность, которую она заняла, оставалась вакантной с июля, когда от нее был освобожден Артем Сидоров. С тех пор службой в статусе врио руководил Амирхан Амирханов.

В Ростехнадзоре Радионова курировала строительный надзор, а ранее - топливно-энергетический сектор. В Ростехнадзор она пришла в 2009 году из Следственного комитета (тогда - СК при прокуратуре РФ), а до работы в СК она была помощником прокурора Центрального административного округа Москвы.

Радионова окончила Саратовскую государственную академию права (1999), Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (2011) и РАНХиГС при президенте РФ (2012).