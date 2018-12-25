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25.12.2018 10:17
Рубрика: Спорт

Шайба Овечкина признана лучшей в НХЛ в 2018 году

Текст: Артур Нанян
Национальная хоккейная лига (НХЛ) признана шайбу капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в матче "регулярки" чемпионата с "Виннипегом" лучшей в уходящем году.
Фото: Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports Фото: Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Фото: Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports

Эта встреча состоялась в марте. "Столичные" победили 3:2 в овертайме, а Овечкин оформил дубль. Вторая шайба, которую НХЛ и отметила, стала для Овечкина 600-й в карьере. Александр - четвертый хоккеист в истории, отличившийся 600 раз за менее чем 1000 игр. Для достижения данной отметки ему понадобилось 990 матчей.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ

Возвращаясь к списку лучших голов за 2018 год, добавим, что второе место занял канадец Сидни Кросби ("Питтсбург"). Тройку лидеров замкнул датский форвард "Вашингтона" Ларс Эллер.

Отметила лига и голкипера "Тампы" Андрея Василевского. Его сейв в матче с "Торонто" включен в десятку лучших спасений лиги в 2018 году (седьмое место).  После броска Патрика Марло россиянин отбил шайбу пяткой. Первую строчку в этой номинации занял вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби, второе - Кэри Прайс ("Монреаль"), третье - Кэл Петерсен ("Лос-Анджелес Кингз").

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