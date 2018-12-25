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25.12.2018 10:47
Рубрика: Спорт

Шипулин завершает карьеру биатлониста

Текст: Илья Зубко
Олимпийский чемпион, чемпион мира, один из самых титулованных российских биатлонистов Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Его последним стартом станет рождественская гонка в Гельзенкирхене 29 декабря, на которой Шипулин выступит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.

Громкое и довольно неожиданное для многих заявление Антон сделал на пресс-конференции, темой которой изначально была заявлена как раз рождественская гонка. 31-летний Шипулин пропустил три стартовых этапа Кубка мира этого сезона, но активно набирал форму, и болельщики рассчитывали увидеть его в деле после новогодних праздников. Но спортсмен решил иначе.

Фото: РИА Новости
Как российские биатлонисты провели этапы Кубка мира в 2018 году

- Гонка в Германии будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение. Причин тому несколько. Одна из которых и самая важная - в прошлом году нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень хорошо готовы, могли удачно выступить, но по ряду причин, которые не раз обговаривались, мы не поехали в Пхенчхан. Прошло время, мы определили себе цели и решили выступать дальше. Но из-за австрийской полиции, которая начала нас в чем-то подозревать, у меня опустились руки. Я очень переживал, было тяжело. Все время проводил в комнате, думал, расставлял приоритеты. И через 3-4 дня был уже уверен в том решении, которое принял по возвращении домой и посоветовавшись с семьей. Моя профессиональная карьера заканчивается. Решил, что не хочу больше мучить себя, близких. Здоровье тоже не дает покоя - я за последние 3-4 месяца переболел несколькими заболеваниями. И это тоже повлияло, - заявил Шипулин.

Отметим, что четыре последних сезона Шипулин неизменно входил в число призеров общего зачета Кубка мира. Всего на его счету 11 побед и личных гонках на этапах Кубка мира и столько же - в эстафетах. Именно выдающийся финиш Шипулина на последнем этапе мужской эстафетной гонки в Сочи обеспечил нашей четверке "золото" домашней Олимпиады. А в 2017-м Антон повторил успех, опять-таки как "командный игрок", на чемпионате мира в Хохфильцене. Также в его коллекции "бронза" Игр в Ванкувере и шесть медалей чемпионатов мира.

Спорт Биатлон
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