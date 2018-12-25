Не прошло и 14 лет, как Следственный комитет объявил о раскрытии громкого, но очень старого преступления - похищения известного эстрадного певца Авраама Руссо.

СК считает, что похищение певца организовал хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. А помогали ему Заур Марданов и Владимир Гусаков. Они пойманы, и им вменяется уголовная статья о "Похищении человека группой лиц по предварительному сговору", за которую оба могут получить по 12 лет. А заявление о преступлении написал сам певец.

По версии следствия, 31 января 2004 года Тельман Исмаилов "обеспечил приезд" певца в ресторан "Прага" в Москве. Там его заманили в кабинет Исмаилова. Там, со слов Руссо, у него отобрали телефон и избили. Требовали, чтобы он выступал только для гостей Исмаилова.

"Исмаилов потребовал от Авраама Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях",- говорится в сообщении ведомства. Потом Руссо отвезли в дом бывшего директора рынка в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока артист не согласился выполнить все требования.

Ведомство Александра Бастрыкина уверяет, что ими собрана достаточная доказательная база и дело отправлено в Генпрокуратуру. Дела других соучастников выделены в отдельное производство, расследование по ним продолжается.

Кроме того, в Следственном комитете уточнили, что продолжается международный розыск обвиняемого бывшего директора рынка Исмаилова и "других лиц". Правда, где и как он живет, показывают на федеральных каналах.

Сам бывший хозяин рынка вину не признает и говорит об оговоре.