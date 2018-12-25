СМИ: Ким Чен Ын может приехать в Сеул под Новый год

Несмотря на то, что, казалось бы, власти Южной Кореи уже отчаялись до конца года дождаться к себе в гости лидера КНДР Ким Чен Ына, в Сеуле вновь пошли слухи о том, что северокорейский вождь все-таки может приехать в южнокорейскую столицу под самый Новый год -30-31 декабря. Об этом со ссылкой на администрацию президента Республики Корея (РК) сообщило издание Sisa Journal .

"Высока вероятность того, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 30-31 декабря посетит Сеул по приглашению президента РК Мун Чжэ Ина", - цитирует издание слова сотрудника администрации президента РК, который высказался на условиях анонимности.

Напомним, что во время своего визита в Пхеньян в сентябре этого года Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына побывать в Сеуле, на что тот ответил согласием. Ожидалось, что Ким приедет до конца 2018 года. Назывались разные даты - 12-14 декабря, 18-20 декабря, но в итоге стали склоняться к тому, что Ким Чен Ына, если и получится увидеть в Сеуле, то уже только в следующем году. Официальный Пхеньян же молчит молчание по этому поводу. Теперь же слухи пошли вновь.

Впрочем, в официальном порядке администрация президента РК опровергла эти спекуляции. "Сообщение о визите Ким Чен Ына 30-31 декабря не соответствует действительности" - говорится в СМИ-сообщении, которое администрация президента разослала журналистам, когда те стали пытаться уточнить слухи.

Специалисты же отмечают, что с технической точки зрения визит Кима уже почти невозможно осуществить до конца 2018 года. Для подготовки необходима как минимум неделя, а лучше десять дней, что не оставляет времени для согласования вопросов безопасности, протокола и прочих аспектов.