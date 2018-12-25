СМИ: Ким Чен Ын может приехать в Сеул под Новый год

Новости

Спутник выявил аномалию в районе обрушения хабаровской сопки 08:42
На Кубани шесть человек погибли в лобовом ДТП 08:40
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации 08:30
Новейший корвет "Громкий" вошел в состав ТОФ 07:48
В Кабуле жертвами атаки на правительственный комплекс стали 43 человека 07:32
На Камчатке следователи проверят данные об издевательствах над детьми 06:52
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае 06:46
СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка 06:17
Трамп принял приглашение Эрдогана посетить Турцию 06:05
Задержанного на Чукотке американца отправили в Москву 06:02
Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном 05:36
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1 05:12
В Великобритании запретили продажу котят и щенков через посредников 04:53
В Приморье сидящий в клетке медведь ранил человека 04:47
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле 04:33
При крушении вертолета в Мексике погибли известные политики 04:19
Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов 04:19
Вулкан Этна активизировался на Сицилии 03:25
Эксперт ООН призвал США расследовать смерть ребенка на границе 03:14
Марокканские пограничники спасли более 200 нелегальных мигрантов 02:48
Саудовская Аравия оплатит восстановление Сирии вместо США 02:30
Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах 02:25
Летевший на Гавайи Boeing 737 вернулся в Канаду из-за неполадок 02:00
Глава Беларуси заявил о важности отношений с Россией 01:57
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме 01:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
В "РГ" подведут итоги всероссийских проектов Вольного экономического общества
25.12.2018 08:29
Рубрика: В мире

СМИ: Ким Чен Ын может приехать в Сеул под Новый год

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Несмотря на то, что, казалось бы, власти Южной Кореи уже отчаялись до конца года дождаться к себе в гости лидера КНДР Ким Чен Ына, в Сеуле вновь пошли слухи о том, что северокорейский вождь все-таки может приехать в южнокорейскую столицу под самый Новый год -30-31 декабря. Об этом со ссылкой на администрацию президента Республики Корея (РК) сообщило издание Sisa Journal.

"Высока вероятность того, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 30-31 декабря посетит Сеул по приглашению президента РК Мун Чжэ Ина", - цитирует издание слова сотрудника администрации президента РК, который высказался на условиях анонимности.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном

Напомним, что во время своего визита в Пхеньян в сентябре этого года Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына побывать в Сеуле, на что тот ответил согласием. Ожидалось, что Ким приедет до конца 2018 года. Назывались разные даты - 12-14 декабря, 18-20 декабря, но в итоге стали склоняться к тому, что Ким Чен Ына, если и получится увидеть в Сеуле, то уже только в следующем году. Официальный Пхеньян же молчит молчание по этому поводу. Теперь же слухи пошли вновь.

Впрочем, в официальном порядке администрация президента РК опровергла эти спекуляции. "Сообщение о визите Ким Чен Ына 30-31 декабря не соответствует действительности" - говорится в СМИ-сообщении, которое администрация президента разослала журналистам, когда те стали пытаться уточнить слухи.

Специалисты же отмечают, что с технической точки зрения визит Кима уже почти невозможно осуществить до конца 2018 года. Для подготовки необходима как минимум неделя, а лучше десять дней, что не оставляет времени для согласования вопросов безопасности, протокола и прочих аспектов.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский полуостров на пути к объединению Отношения двух Корей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Появилось видео разрушенной "метеоритом" сопки в Хабаровском крае
Следствие ответит, кто и когда просверлил дыру в "Союзе"
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя