СМИ США сообщили о "шокирующем" оттоке населения из Нью-Йорка

Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса. Об этом сообщает New York Post, публикуя данные последней переписи населения. Из них следует, что ежедневно из города уезжают примерно сто человек.

По мнению автора статьи, причиной "шокирующего оттока населения" являются высокие налоги, рост стоимости жизни и снижение зарплат. Все это и становится непосильной ношей для среднего класса, пишет РИА Новости. Отмечается, что такой массовой миграции из Нью-Йорка не было со времен Великой депрессии 1930-х годов.

По данным Американского института экономических исследований, к среднему классу относятся жители Нью-Йорка с доходом в 30-60 тысяч долларов в год, они составляют 48% населения города, 31% горожан зарабатывает меньше этой суммы, а 21% - больше. При этом доходы среднего класса Нью-Йорка снижаются быстрее, чем в других крупных городах в США.

"В Нью-Йорке богатые становятся богаче, бедные тоже - но не настолько, чтобы принадлежать к среднему классу", - цитирует New York Post экономиста Питера Эрла.