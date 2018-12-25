Социологи "оцифровали" наше отношение к актуальным темам союзной интеграции

Что думают жители Беларуси о белорусско-российской интеграции? Что они знают о деятельности Союзного государства, в частности, ее гуманитарной составляющей? Недавно эти вопросы стали темой масштабного социологического исследования, проведенного специалистами Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета. Его результаты подробно обсуждались в Минске на заседании белорусско-российского экспертного "круглого стола", проведенного Республиканским общественным объединением "Белая Русь" совместно с московским Центром изучения перспектив интеграции. Во встрече участвовали известные белорусские и российские ученые-социологи, преподаватели вузов, активисты "Белой Руси", студенты.

- Мы опросили 1242 человека разного пола, возраста, образования по всей территории Беларуси, - комментирует итоги исследования руководитель проекта Ирина Лашук. - Знают о наличии Союзного государства в среднем свыше половины граждан, причем люди старшего поколения оказались более информированными. Они же более позитивно настроены к его деятельности в гуманитарной сфере. Примерно такой же показатель получен в ответах на вопрос, чувствуют ли белорусы общность с гражданами России. Опрошенные в первую очередь интересуются российскими музыкой и песнями, эстрадой. И, конечно, спортом. Более 70 процентов белорусов болеют за россиян, участвующих в международных состязаниях. Подавляющее большинство выступают за использование в системе образования белорусского и русского языков.

В целом нынешнее социологическое исследование учитывает десятки параметров и его результаты в основном соответствуют социологическим опросам, дважды проведенным в Беларуси за последние 20 лет по заказу Постоянного Комитета Союзного государства. Что-то из новых данных порадует сторонников белорусско-российской интеграции, что-то свидетельствует о недоработках. Так, многие опрошенные говорят о недостаточной информированности о том, что делает Союзное государство, в том числе в гуманитарной сфере. Более тесным хотели бы они видеть сотрудничество в экономике. Людей интересуют перспективы занятости, свободы перемещения в условиях единого рынка труда и инвестиций. Но главное, практически все опрошенные позитивно смотрят на перспективы белорусско-российского единения.

Аналогичные результаты дало и исследование гуманитарных аспектов в сотрудничестве предпринимателей двух стран, проведенное Центром изучения перспектив интеграции. Его руководитель Сергей Рекеда отметил в беседе с корреспондентом "СОЮЗа":

- Присутствие Союзного государства в общественном сознании я бы сравнил с воздухом: пока он есть, его не очень замечают, однако это не преуменьшает его жизненной важности. Ведь фактическое отсутствие границы между нашими странами, равные условия граждан в трудовой и других сферах стали уже чем-то привычным, "незаметным". Очевидно, мы порой скромничаем в плане продвижения в общественном сознании интеграционных проектов. Тем более что недавние исследования показывают: россияне воспринимают белорусов в числе самых близких народов.

Кстати



Участники "круглого стола" считают, что исследование общественного мнения о значении различных аспектов белорусско-российской интеграции необходимо продолжать. Этому будет способствовать соглашение о сотрудничестве, подписанное в ходе встречи руководителями Республиканского общественного объединения "Белая Русь" и Центра изучения перспектив интеграции.