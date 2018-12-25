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Рубрика: Власть

Студентов могут освободить от налога при получении матпомощи

Текст: Татьяна Замахина
Студентов и аспирантов предлагают избавить от уплаты налога при оказании им материальной помощи. С инициативой на эту тему выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вузы и колледжи выделяют средства на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам. Однако с нее приходится платить НДФЛ.

Фото: Depositphotos.com
Большинство студентов и преподавателей готовы к онлайн-образованию

При этом стипендии студентов или аспирантов не подлежат налогообложению. Также не облагается материальная помощь в сумме не более 4 тыс. рублей в год, которую работодатели оказывают своим работникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту.

Материальная помощь обучающимся не отличается от такого рода помощи сотрудникам по своей правовой природе, указала Яровая. Она предлагает восстановить справедливость и освободить от налога материальную помощь, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам. Речь о сумме поддержки, не превышающей 4 тыс. рублей.

- Закон, безусловно, социальный и ожидаемый студенческим сообществом. Мною уже проведена работа с Федеральной налоговой службой, Минфином, законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств, - сообщила Яровая.

Инициатива направлена в координационный совет по законотворческой деятельности фракции.

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