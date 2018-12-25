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Рубрика: Общество

Свалки будут производить электроэнергию

Текст: Ольга Бухарова, Денис Передельский
Есть федеральный проект в рамках программы "Экология", который предусматривает рекультивацию 191 свалки в черте городских поселений, сообщил на "деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Если у них небольшой срок накопления, то их можно рассортировать и пустить на вторичную переработку. Это тоже часть бизнеса. Но некоторые свалки, уточнил глава Минприроды, невозможно рекультивировать, не засыпав их, потому что внутри уже идет термический процесс. Может случиться самовозгорание.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"И спичек не нужно. Если упрощенно: мы предусматриваем дегазацию таких полигонов - бурение и выведение газа, который можно преобразовывать в электроэнергию". Московская область, например, для этого пригласила к себе японских и голландских специалистов.

"На самом деле, в мире не так много компаний, которые обладают большим опытом по борьбе со свалками, - заметил министр. - Такие компании начинают появляться и у нас в стране. Так, в Челябинск приехали на рекультивацию специалисты, которые занимались Кучинским полигоном. И когда местные власти их осторожно спросили, по силам ли им будет рекультивировать 44 кубометра свалки, они с готовностью сказали, что это совсем не страшно - объем работ составляет всего десять процентов от московских свалок".

Полностью интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Общество Экология Правительство Минприроды
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