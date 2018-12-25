Свалки будут производить электроэнергию

Есть федеральный проект в рамках программы "Экология", который предусматривает рекультивацию 191 свалки в черте городских поселений, сообщил на "деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Если у них небольшой срок накопления, то их можно рассортировать и пустить на вторичную переработку. Это тоже часть бизнеса. Но некоторые свалки, уточнил глава Минприроды, невозможно рекультивировать, не засыпав их, потому что внутри уже идет термический процесс. Может случиться самовозгорание.

"И спичек не нужно. Если упрощенно: мы предусматриваем дегазацию таких полигонов - бурение и выведение газа, который можно преобразовывать в электроэнергию". Московская область, например, для этого пригласила к себе японских и голландских специалистов.

"На самом деле, в мире не так много компаний, которые обладают большим опытом по борьбе со свалками, - заметил министр. - Такие компании начинают появляться и у нас в стране. Так, в Челябинск приехали на рекультивацию специалисты, которые занимались Кучинским полигоном. И когда местные власти их осторожно спросили, по силам ли им будет рекультивировать 44 кубометра свалки, они с готовностью сказали, что это совсем не страшно - объем работ составляет всего десять процентов от московских свалок".

Полностью интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".