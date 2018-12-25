Россиянам посоветовали отказаться от популярной новогодней традиции

Праздничная традиция пить шампанское, в котором плавает пепел от сожженной записки с новогодним желанием, может пагубно сказаться на здоровье.

Об этом предупреждает представитель клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов. Такая традиция может привести к отравлениям, поскольку бумага изначально не является пищевым продуктом и предназначена совсем для других целей.

"Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание", - цитирует РИА Новости своего собеседника.

По словам врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, наибольшую опасность представляет цветная бумага, в составе которой могут содержаться вредные примеси.

А сотрудник Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской отмечает, что традиция пить шампанское, в котором плавает бумажный пепел, берет начало в США. В России ей следуют в основном женщины 20-40 лет.