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Рубрика: В мире

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что перед Рождеством остался совсем один в Белом доме в ожидании решения о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Несчастный президент в Белом доме ожидает возвращения демократов, чтобы заключить сделку", - написал Трамп в Twitter. Он также отметил, что нежелание демократов выделять деньги может обойтись США гораздо дороже, чем возведение стены, о которой идет речь. "Безумие!" - написал Трамп.

Фото: REUTERS/JOSHUA ROBERTS
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Напомним, из-за разногласий по поводу строительства стены на американо-мексиканской границе в пятницу члены Демократической партии в Сенате Конгресса и администрация Трампа не смогли договориться по поводу документа, временно продлевающего финансирование федерального правительства. В результате его работа была частично приостановлена, пишет ТАСС.

Ожидается, что обсуждение в Сенате финансирования правительства продолжится 27 декабря, когда законодатели вернутся с рождественских каникул. Однако директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни не исключает, что приостановка работы правительства продлится дольше, до начала работы Конгресса нового созыва в январе.

Напомним, Трамп требует выделить пять миллиардов долларов на строительство стены. Глава Белого дома не раз подчеркивал, что не видит альтернатив данному проекту, который должен защитить от мигрантов и обеспечить безопасность граждан США.

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