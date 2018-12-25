Трансфер Головина назван одним из худших переходов лета во Франции

Портал Le10sport опубликовал список худших 10 трансферов французского чемпионата за минувшее лето. В него попал и полузащитник российской сборной Александр Головин, выступающий с этого сезона за "Монако".

Специалисты включили в этот рейтинг еще одного футболиста, который пока так и не проявил себя в составе монегасков - Насера Шадли. Бельгиец, как и Головин, присоединился к команде летом. Но пока ни один, ни второй не произвели должного впечатления. Хотя на то есть объективные причины.

Тот же Головин пропустил немало матчей из-за травм. В первой части сезона он провел за "Монако" 13 встреч во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами - в играх с "Ренном" в "Лиге 1" и "Брюгге" в Лиге чемпионов. Наверняка специалисты ждали большего от игрока, купленного монегасками за рекордные для клуба 30 миллионов евро.

Напомним, что в матче 18-го тура французского первенства с "Лионом" (0:3) Александр впервые в карьере получил красную карточку. Головина дисквалифицировали на четыре встречи, в первой из которых "Монако" потерпел очередное поражение, проиграв дома последней команде в таблице "Генгаму" (0:2).

Возвращаясь к списку худших переходов лета во Франции, добавим, что в него попали также: Кевин Стротман, Неманья Радонич, Дуе Чалета-Цар (все - "Марсель"), Янис Салибюр ("Сент-Этьен"), Мизиан Маолида ("Ницца"), Гансо ("Амьен"), Мэтт Миязга, Маджид Уорис (оба - "Нант").