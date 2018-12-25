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Рубрика: В мире

Турция: Покупка у США ЗРК Patriot не повлияет на соглашение по С-400

Анкара может купить у Вашингтона зенитно-ракетные комплексы  Patriot, но это не повлияет на ее планы по закупке российских ЗРК С-400. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на брифинге в Анкаре.

"Мы не закрываем двери перед Patriot", - заявил Калын. По его словам, все зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и других "четырех-пяти важных пунктов", которые Анкара собирается оценить, пишет РИА Новости.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По словам пресс-секретаря, от России Турция получила лучшие предложения. Если США предложат хорошие условия - они тоже будут рассмотрены. "На поставки С-400 это никак не повлияет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - подчеркнул Калын.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Анкара запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжена.

Фото: РИА Новости
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Напомним, первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016-м году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. По данным главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, поставка ЗРС С-400 обойдется Анкаре в 2,5 миллиарда долларов. В октябре 2018 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Турция - первое государство, входящее в НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса. Такие планы Анкары вызвали серьезную обеспокоенность США. Вашингтон пригрозил санкциями, а также заявил, что в случае приобретения у Москвы С-400, США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35. Позже Пентагон заявил, что планирует обеспечить Турцию системами ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф".

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