Превратить обычное комнатное растение в поглотитель вредных веществ сумели ученые из Вашингтонского университета. Для этого они генетически модифицировали растение, одно из разновидностей которого называется Мраморная королева. В результате такой операции оно стало удалять из воздуха хлороформ и бензол.

Хлороформ присутствует в хлорированной воде, он накапливается в квартирах, когда мы принимаем душ или кипятим воду. Бензол, который является компонентом бензина, попадет в квартиры из воздуха мегаполисов, из пристроенного к дому гаража. Воздействие этих веществ связано с риском возникновения рака.

В своих исследованиях ученые решили использовать белок 2E1, который превращает бензол в безопасный фенолом, а хлороформ - в углекислый газ и хлорид-ионы. Исследователи создали синтетическую версию гена, ответственного за выработку этого белка, а затем ген ввели в растение, чтобы каждая его клетка нарабатывала белок.

Проверка показала, что немодифицированные растения вообще не очищали воздух, зато получившие ген снизили концентрацию хлороформа на 82 процента через три дня, и к шестому дню его практически не было, а бензола - на 85 процентов к восьмому дню. Сейчас ученые намерены научить растения удалять из воздуха другие химические элементы, например, формальдегид. А вот появятся ли генно-модифицированные растения на широком рынке, сказать трудно. Ведь практически все страны в мире негативно относятся к подобным товарам.