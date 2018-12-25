В рейтинге главных опасностей для человечества сегодня бесспорный лидер - климат. Ученые соревнуются в написании апокалипсических сценариев от воздействия глобального потепления. Многие уверены, что его не остановит подписанное в 2015 году в Париже более чем 100 странами соглашение о сокращении выбросов парниковых газов. Что мы опоздали, так как климат прошел критическую черту, и назад хода нет. Их оппоненты продолжают утверждать, что нынешние капризы климата, всего лишь естественные природные процессы, а после цикла потепления все вернется на круги своя. Более того, Земля вступает в период глобального похолодания.

Есть и другое мнение, что природа всемогуща, она наведет порядок с климатом. Откуда такая убежденность? И здесь на первое место выходит океан, который считается главным борцом с глобальным потеплением. Он как губка впитывает из атмосферы излишки углекислоты. По мере погружения на глубину она нейтрализуется в реакции с карбонатным кальцием. Это вещество является основой раковин и кораллов, которые образуются в верхних слоях океана. Причем в океане даже выявлена глубина такой нейтрализации. Там темп образования раковин и кораллов уравновешивается при их растворении в поглощенной углекислоте. Такая система считается стабильной и благоприятной и для океана, и для климата.

Беда, если равновесие нарушается. Именно это и наблюдают ученые в последние годы. Кальцита уже не хватает для нейтрализации постоянно растущей концентрации углекислого газа. В итоге начинается закисление воды, снижается показатель pH. Самое тревожное, что граница равновесия начинает перемещаться все выше, и, в конце концов, может достичь поверхности. Тогда образование раковин и кораллов полностью прекратится. А это очень тревожный сигнал. Подобное уже происходило примерно 56 миллионов лет назад. Средняя температура Мирового океана была лишь на 1,5 С выше современных значений, а все закончилось глобальной экологической катастрофой.

Итак, виновник надвигающегося природного катаклизма вроде бы очевиден - увеличение углекислого газа. Однако, по мнению ученых США и Канады, он лишь "механический исполнитель", а настоящий виновник человек. Такой вывод они сделали, построив модель происходящих в океане процессов.

Что уже совершенно очевидно? Среднегодовая температура на Земле повышается год от года, а главное, что ее рост начался на рубеже индустриализации 1950-60-х годов. То есть не связан ни с какими природными причинами. И тогда же начался рост СО2 в атмосфере, который не укладывается ни в какие природные циклы. Сейчас концентрация достигла 407-408 ppm (частиц на миллион). Этот уровень намного выше естественных колебаний с учетом всех природных циклов. Вывод: именно антропогенные выбросы -- главная причина глобального потепления. Построенная учеными модель показала, что сразу в нескольких зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов антропогенный вклад в закисление составляет от 40 до 100 процентов, а максимальная глубина, на которой еще идет нейтрализация углекислых газов в среднем поднялась на 300 метров. Причем этот подъем в последние годы становится все интенсивней.

Ситуация в океане похожа на ту, что была 56 млн. лет назад, когда произошла экологическая катастрофа

И последнее. По данным экспертов ООН, за последние 100 лет антропогенное воздействие уменьшило pH океана на 0,1 единицы, что в десять раз превышает скорость закисления океана, происходившего 56 миллионов лет назад, а в 2100 году этот показатель упадет еще на 0,2 единицы. Авторы считают, что это лишь начало масштабного закисления океана, причиной которого является рост в атмосфере антропогенной углекислоты. Природная компенсаторная система океана уже начала давать сбой, так как углекислый газ выбрасывается в атмосферу гораздо быстрее, чем он нейтрализуется в океане.

Между тем

На только что завершившейся в Польше конференции ООН по климату утверждены правила, как страны будут отчитываться о мерах по снижению выбросов парниковых газов и мониторингу ситуации. Однако о главном вопросе договориться не удалось. Хотя уже понятно, что взятые на себя странами на Парижской конференции ООН по климату 2015 года обязательства по сокращению выбросов не смогут удержать повышение температуры к концу века в пределах 2 градусов по Цельсию. Она поднимется более чем на 3 градуса, что, согласно практически всем сценариям, грозит землянам катастрофическими последствиями. Значит, нужны дополнительные усилия по сдерживанию действия человека, что потребует огромных средств.

А тревожные сигналы появились уже сейчас. Ожидается, что в этом году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигнут рекордного уровня, несмотря на призывы климатологов и международных организаций к сокращению. Прирост по сравнению с 2017 года составит 2,7 процента. А ведь и прошлый год был рекордным, тогда выбросы составили 9,9 гигатонн углерода.

Лидируют здесь США, которые заявили, что выходят из Парижского соглашения. Выбросы на душу населения в Америке превышают показатели всех других стран. А наибольший рост выбросов углекислоты ожидается в этом году в Индии - на 6,3 процента больше по сравнению с 2017 годом. Абсолютным же лидером по общему объему выбросов является Китай. И в этом году эта цифра вырастет на 4,7 процента. А вот Евросоюз, напротив, сократит выбросы на 0,7 процентов в 2018 году благодаря значительным инвестициям в возобновляемые источники энергии.