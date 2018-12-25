В 2018 году ущерб от преступлений в РФ составил почти 500 млрд рублей

492 миллиарда рублей - именно столько составил общий финансовый ущерб от всех преступлений, выявленных в России с января по ноябрь 2018 года. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной во время трансляции на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

По его словам, это почти на 37 процентов больше, чем в прошлом году, хотя общий показатель преступности снизился. Так, в 58 регионах страны отмечено снижение роста преступности и только в 27 регионах произошел рост. Всего за 11 месяцев зарегистрировано 1 млн 841 тысяча 284 преступления. Это почти на 80 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным официального представителя Генпрокуратуры, на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится почти 24 процента от всех зарегистрированных, или чуть более 415 тысяч. Этот показатель на 1,5 процента ниже, чем в прошлом году. В целом, как отметили в надзорном ведомстве, более 40 процентов зарегистрированных преступлений связаны с хищением чужого имущества.