В Барселоне водителей автобусов попросили всегда носить ключи с собой

В Барселоне водителям автобусов разослали предупреждения не забывать ключи и не оставлять их без присмотра. Такое необычное сообщение они получили от руководства городской транспортной компании в связи с повышенным на новогодние праздники уровнем террористической опасности.

Ранее госдепартамент США предупредил американцев проявить осторожность при посещении именно Барселоны из-за угрозы теракта с участием автомобиля, как это было в августе 2017 года. Тогда на пешеходной улице Рамбла фургон протаранил толпу людей. Затем террористы атаковали город Камбрильс в 120 километрах от Барселоны. Жертвами серии атак стали 16 человек, 130 - получили ранения.

Каталонская полиция не оставила это предупреждение без внимания и вскоре объявила в розыск конкретного подозреваемого - 30-летнего марокканца Б.Л. Начались проверки документов у водителей фургонов и грузовиков. В центре Барселоны увеличено присутствие стражей порядка.

Что касается городских автобусов, то существует опасение, что подозреваемый может попытаться захватить один из них. Потому водители и получили столь необычное предупреждение. На конечных остановках они обычно делают короткий перерыв, при этом многие оставляют двери открытыми, чтобы пассажиры могли разместиться в салоне (что особо актуально зимой). Некоторые при этом оставляют ключи в замке зажигания. Теперь руководство компании просит их не делать этого, по крайней мере, до конца праздников.