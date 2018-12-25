В ЕС хотят использовать детекторы лжи на границе

Еврокомиссия выделит 4,5 миллиона евро на внедрение в систему погранконтроля иностранцев, прибывающих на территорию ЕС из третьих стран, "умных полиграфов", которые помогали бы распознавать потенциальных террористов или лиц с криминальными наклонностями.

Источник в Брюсселе рассказал, что в основу идеи положен метод американского психолога Пола Экмана - того самого "физиогномиста", который стал консультантом детективного сериала "Обмани меня" и прототипом его главного героя - доктора Лайтмана.

Как сообщает Die Welt, в пилотном проекте собираются участвовать восемь стран, включая Германию. Первыми протестировать систему Intelligent Portable Border Control System готовы Венгрия, Греция и Латвия. Предполагается, что наряду с прохождением стандартной визопой процедуры заявитель должен будет предварительно пообщаться в видеочате с виртуальным сотрудником погранслужбы. Тот задаст вопросы о деталях поездки или даже о содержимом багажа. Разработчики системы утверждают, что по 38 микрожестам, которые отображаются на лице человека во время разговора, можно определить, говорит он правду или лжет. Если по итогам проверки претендента на въезд отнесут к "группе повышенного риска", то в этом случае на границе его будут "рассматривать под лупой" - возьмут дополнительные отпечатки пальцев, сличат биометрическую информацию с базой данных ЕС и Шенгенской зоны, проверят содержимое мобильного телефона и проведут дополнительный тест на полиграфе.

Критики указывают, что точность системы составляет 76 процентов, а состояние стресса, которое испытывает допрашиваемый, только повышает уровень погрешности. Некоторые криминалисты и вовсе считают метод американского коллеги антинаучным. Немало вопросов вызывает и сама процедура. Каждый год на территорию ЕС въезжает около 700 миллионов иностранцев. Идея состояла как раз в том, чтобы разгрузить сотрудников погранслужб, однако на деле проверки на полиграфе грозят обернуться новыми проволочками. Кроме того, неясно, как детекторы лжи позволят проконтролировать беженцев из неблагополучных стран, которые прибывают в Евросоюз без виз.