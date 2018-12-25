В Германии полицейские подрабатывают на других работах

В Германии сотрудники федерального ведомства уголовной полиции подрабатывают на других работах. В последнее время эта практика стала повсеместной, сообщает газета Handelsblatt.

По данным министерства внутренних дел, с период с января по сентябрь текущего года дополнительной работой с разрешения начальства занимались 279 полицейских. В основном они трудились в спортивной сфере в качестве тренеров и руководителей по физической подготовке, занимались также преподавательской и лекционной работой.

Эксперты отмечают, что сведения министерства и ведомства по такой категории лиц не совпадают. Так, в уголовной полиции утверждают, что совместительством занимались всего лишь 126 человек. Издание не смогло получить комментарий ни у одной из сторон.

Оппозиционная Левая партия раскритиковала министерство внутренних дел. Необходимо тщательно проверить как само министерство, так и цифры по сотрудникам, занимающимся подработкой, считает эксперт по внутренней безопасности Мартина Реннер.