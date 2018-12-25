Новости

Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 17:55
В Германии полицейские подрабатывают на других работах 17:42
Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины 17:41
В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8 17:33
В России начинается производство нескольких современных вакцин 17:30
Солдаты НАТО пожаловались на плохое зимнее обмундирование 17:29
Москвичи едят слишком много соли и сахара 17:24
В Тольятти арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки 17:20
В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека 17:14
Для москвичей запустят дополнительные поезда на нескольких направлениях 17:12
На Кубани передано в суд дело директора цирка, где лев напал на девочку 16:47
СК начал проверку инцидента со сломавшим крыло самолетом в Бодайбо 16:41
Прокуратура назвала причину гибели пилотов Л-39 под Ейском 16:40
Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены 16:15
На новогодних каникулах будут закрыты участки двух линий метро Москвы 16:09
В Госдуме отреагировали на расширение санкций против Украины 16:06
Стало известно, сколько российские звезды получают за участие в ток-шоу 15:56
Крымский суд оставил под стражей еще пятерых моряков ВМСУ 15:55
СК на Алтае проверит информацию о новогоднем дебоше депутата 15:55
Медведев назначил нового главу Росприроднадзора 15:53
В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте 15:50
Брестский фонарщик приглашает поклонников на новогоднее представление 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 17:42
Рубрика: В мире

В Германии полицейские подрабатывают на других работах

Текст: Александр Саможнев

В Германии сотрудники федерального ведомства уголовной полиции подрабатывают на других работах. В последнее время эта практика стала повсеместной, сообщает газета Handelsblatt.

Фото: depositphotos.com
Германия объявила войну сахару

По данным министерства внутренних дел, с период с января по сентябрь текущего года дополнительной работой с разрешения начальства занимались 279 полицейских. В основном они трудились в спортивной сфере в качестве тренеров и руководителей по физической подготовке, занимались также преподавательской и лекционной работой.

Эксперты отмечают, что сведения министерства и ведомства по такой категории лиц не совпадают. Так, в уголовной полиции утверждают, что совместительством занимались всего лишь 126 человек. Издание не смогло получить комментарий ни у одной из сторон.

Оппозиционная Левая партия раскритиковала министерство внутренних дел. Необходимо тщательно проверить как само министерство, так и цифры по сотрудникам, занимающимся подработкой, считает эксперт по внутренней безопасности Мартина Реннер.

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Рябков указал на востребованность встречи Путина и Трампа
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации