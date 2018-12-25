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Рубрика: В мире

В Кабуле жертвами атаки на правительственный комплекс стали 43 человека

Афганские силы безопасности прибывают на место взрыва и нападения боевиков в Кабуле, 24 декабря 2018. Фото: AP Photo/Rahmat Gul Афганские силы безопасности прибывают на место взрыва и нападения боевиков в Кабуле, 24 декабря 2018. Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Афганские силы безопасности прибывают на место взрыва и нападения боевиков в Кабуле, 24 декабря 2018. Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43 человек, ранее сообщалось о 23 погибших. Еще десять человек получили ранения.

В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США

В понедельник группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий. Они устроили три взрыва и открыли стрельбу, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.

При этом нападавшие взяли в заложники сотрудников. Позднее телеканал Tolo News сообщил, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников, сообщает РИА Новости.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.

В мире Ближний Восток Афганистан
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