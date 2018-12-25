В Кабуле жертвами атаки на правительственный комплекс стали 43 человека

Афганские силы безопасности прибывают на место взрыва и нападения боевиков в Кабуле, 24 декабря 2018. Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Число жертв атаки на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43 человек, ранее сообщалось о 23 погибших. Еще десять человек получили ранения.

В понедельник группа вооруженных людей совершила нападение на комплекс правительственных зданий. Они устроили три взрыва и открыли стрельбу, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.

При этом нападавшие взяли в заложники сотрудников. Позднее телеканал Tolo News сообщил, что силовики освободили правительственное здание, ликвидировав трех преступников, сообщает РИА Новости.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих на территории страны группировок.