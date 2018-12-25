В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8

Продолжает расти число жертв наезда автобуса на толпу пешеходов в китайском Лунъяне (восточная провинция Фуцзянь). По данным Центрального телевидения КНР, которые цитирует ТАСС, погибли уже восемь человек и еще 22 находятся в медучреждениях, причем один из них - в очень тяжелом состоянии.

Напомним, что инцидент произошел днем во вторник: вооруженный ножом злоумышленник захватил рейсовый автобус и направил транспортное средство в толпу.

Он уже задержан и полиция выяснила мотивы этого поступка. Местный житель вступил в конфликт с местным чиновником и после этого решил выплеснуть свою злость на посторонних людях.