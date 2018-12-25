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Рубрика: Власть

В Кремле не будут созывать экстренные совещания по ценам на нефть

Текст: Кира Латухина

Повода для экстренных совещаний по нефтяным ценам нет, правительство держит тему под контролем, считают в Кремле.

На вопрос о том, планируются ли совещания в Кремле и переговоры президента с ОПЕК и, в частности, руководством Саудовской Аравии, в связи с тем, что цена на нефть снижается ниже уровня комфорта, о котором говорил Владимир Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам: "Нет, пока такого в планах нет. Повода для экстренных совещаний тоже нет".

Фото: depositphotos.com
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"Правительство держит тематику под контролем", - продолжил представитель Кремля.

Говоря про договоренности в рамках "ОПЕК+", Песков заметил, что "эффект от них зачастую отложенный, а не сиюминутный". "Поэтому здесь нужно давать оценку в определенной перспективе", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о нескольких месяцах, пресс-секретарь главы государства пояснил: "По крайней мере, судить по 1-2 неделям невозможно".

Когда журналисты спросили, ожидают ли в Кремле, что цена на нефть вырастет в обозримой перспективе, Песков сказал: "По крайней мере, на определенную коррецию цены на нефть направлены договоренности о сокращении добычи, которые были достигнуты в рамках "ОПЕК+".

Власть Работа власти Госуправление Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Администрация Президента Цена на нефть
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