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Рубрика: Власть

В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана

Текст: Кира Латухина

Пока визит турецкого президента в Россию не запланирован. В Кремле к нему не готовятся.

"Нет, пока в графике таких договоренностей нет", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: ASSOCIATED PRESS
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"Пока я не располагаю такой информацией", - уточнил представитель Кремля.

Напомним, что сегодня Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам: "Сегодня-завтра делегация посетит Москву, после этого я также проведу переговоры с Путиным".

Говоря о формате встречи, турецкий лидер пояснил, что "с большой долей вероятности переговоры пройдут лицом к лицу".

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