В Кремле подтвердили подготовку визита Абэ

Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию по-прежнему на повестке, в Кремле к нему готовятся, но сроки пока не определены.

"Когда будет конкретика, мы вам сообщим", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит в стадии подготовки, - уточнил он. - Модальности, в том числе по датам, находятся в стадии согласования".

На вопрос, идет ли речь о январе-феврале, представитель Кремля заметил: "Пока не могу сказать".

Газета "Санкэй" ранее назвала дату визита японского премьера - 21 января.