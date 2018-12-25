Новости

Путин ограничил проверки малого бизнеса 21:32
Володин предложил президенту оценить Конституцию на соответствие реалиям 21:28
Косачев на встрече с Путиным предложил создать "список Браудера" 21:09
Путин: Граждане в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов 20:55
Лицам предпенсионного возраста закрепят долю в наследстве 20:54
Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи пройдет 26 декабря 20:43
Путин подписал закон о компенсациях инвесторам игорных зон 20:42
Путин подписал закон о любительской рыбалке 20:36
Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлят до 2023 года 20:20
Путин подарил собаку девочке из Липецкой области 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 17:55
В Германии полицейские подрабатывают на других работах 17:42
Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины 17:41
В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8 17:33
В России начинается производство нескольких современных вакцин 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 20:59
Рубрика: Общество

Пуля в историю

Открылась экспозиция, посвященная столетию начала Гражданской войны
Текст: Елена Новоселова
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Телеграмма большевика Белобородова о расстреле царской семьи была получена Лениным уже утром 18 июля. Пуля, которой был ранен "вождь пролетариата", настигла его чуть более месяца спустя.

Эти и другие артефакты страшной человеческой драмы, расколовшей Россию и народ, представлены на открывшейся в Выставочном зале федеральных архивов историко-документальной выставке "И пошел брат на брата... Гражданская война в России. 1918 - 1922". Она создана на материалах Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива военной истории при участии Российского Государственного архива социально-полмитической истории, Государственного исторического музея и Госархива кинофотодокументов.
Что генерал Махров писал о событиях, ставших основой "Белой гвардии"

В трех залах - трагедия национального масштаба, затронувшая каждого человека. Большого, с точки зрения истории, такого, как легендарный генерал Брусилов: после ареста и допросов в ВЧК встал на сторону красных. И маленького, как некий "дедок" со страниц дневника жены батьки Махно: обрезом в руках по-своему борется за справедливость.

"Все войны - гражданские, потому что все люди - братья", - цитируют организаторы выставки французского богослова Фенелона и иллюстрируют эту мысль картиной советского художника Соколова-Скали, который в 1933 году, написав свою картину "Братья" (красноармеец и белогвардеец встречаются в родном доме), вряд ли мог предположить, какой трагический подтекст мы сегодня увидим в его произведении.

Мирные люди, окунувшиеся в развал всего вокруг, долго не могли понять, что случилось и на чьей стране выступать. И говорить о тотальном добровольчестве с красной или белой стороны, считает куратор выставки Лидия Петрушева, было бы большой натяжкой: "Гражданская война приобрела такой масштаб, что обойтись без мобилизации ни тем ни другим уже было невозможно. Много абсолютно случайных людей оказалось с оружием в руках. За последние 30 лет открылись архивы, которые были раньше засекречены. В частности, мы получили Русский заграничный архив из Праги.

"Все войны - гражданские, потому что все люди - братья"

Когда его разобрали и стали изучать, выяснилось, что очень многие в стране в тот период пережидали: кто-то растерялся, а кто-то просто не определился идеологически. И получалось часто так: если территорию контролируют красные, человек становился красноармейцем, если белые - соответственно... И такое было. Дезертирство носило массовый характер: много было у красных и много у белых. Сравнивать можно только в процентном соотношении. Примерно одинаково".

Посетители выставки впервые увидят испещренную карандашными отметками карту легендарного "Ледяного похода" со следами крови генерала Лавра Корнилова, героя Первой мировой и одного из руководителей Белого движения на юге России.

"Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли" - написал Деникин, когда генерал погиб во время штурма Екатеринодара.

Фото: ТАСС
Генерал и великая княгиня знали о нуждах людей лучше "народных заступников"

И все в один голос в дневниках и письмах - о причинах национальной катастрофы, об ужасах братоубийственного противостояния, о любви к России и желании ей только добра.

- Мы часто ищем иностранные следы в наших отечественных бедах. А здесь и искать не нужно, на поверхности лежат. Люблю читать документы тех времен, - размышляет над выставочными стеллажами Лидия Петрушева. - Генерал Михаил Васильевич Алексеев, активный участник Гражданской войны в России, один из создателей и Верховный руководитель Добровольческой армии, прекрасно осознавал, что Антанта, к которой вынуждены были обратиться представители Белого движения, решает свои задачи в русском вопросе.

Экспонаты выставки, а их более 300, рассказывают о тотальной путанице людей, мнений, убеждений на жестоком и кровавом поле Гражданской войны.

Столовые приборы с царскими орлами, принадлежащие красному командиру Фрунзе, вульгарные до неприличия плакаты из-под пера белогвардейских идеологов, щегольская венгерка Буденного и шикарная, отделанная золотом шашка, подаренная офицеру царской армии, а потом и большому чину Красной Сергею Каменеву дагестанскими мастерами. Одним словом: "И пошел брат на брата..."

Общество История РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим