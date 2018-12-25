В новогоднюю ночь отступят даже аномальные морозы

Новости

Россия и Беларусь создали единую систему ветсертификации 09:46
В Приморье таможня взяла на контроль ситуацию с "китовой тюрьмой" 09:42
Норвежский политик призвал Запад признать Крым частью России 09:30
На Урале перевозчика наказали за требование оплатить проезд пса-поводыря 09:22
В московском метро у пассажира похитили 120 тысяч долларов 09:20
Тренера ФК "Енисей" лишили прав за нетрезвое вождение 09:15
На Украине могут начать закрывать школы 09:14
Ученые: Набранный в Новый год вес сохраняется до следующих праздников 08:41
В Китае полиция арестовала убийцу восьми пешеходов 07:44
Легкомоторный самолет упал на жилой район в США 07:42
Жительница Аргентины провела 32 года в сексуальном рабстве в Боливии 07:37
В Якутии по факту гибели детей при пожаре возбуждено дело 07:35
С Восточного вместе с "Метеором-М" запустят малые спутники 07:25
Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 10,6 процента 07:00
В Якутии сгорел частный дом, в котором находились дети 06:49
Взрыв прогремел в университетской лаборатории Пекина 06:31
У задержанного в Приморье авиадебошира выявили проблемы с психикой 06:14
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года 06:10
Профсоюз предложил тестировать британских пилотов на сонливость 05:40
Власти Китая решили отменить наказания за проституцию 05:40
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 04:53
Япония решила выйти из Международной комиссии по промыслу китов 04:47
ДАИШ взяла ответственность за теракт в Триполи 04:45
На Сахалине за одну ночь произошли три землетрясения 04:23
Пушков: С-300 повысили способность Сирии отражать ракетные удары 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
26.12.2018 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В новогоднюю ночь отступят даже аномальные морозы

Текст: Ирина Жандарова
Аномальные морозы стоят в Улан-Удэ, до 35 градусов мороза ночью и до - 27 градусов днем. Но к 31 декабря морозы дадут слабину, днем ожидается не больше 20 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Впрочем, ночные температуры и в последние дни года там будут близки к 30-градусной отметке. Холодно в центральных районах Красноярского края, по ночам до 32 градусов мороза. Но к 31 декабря потеплеет до - 18 по ночам и до 12 мороза днем.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Полметра снега выпало в Москве с начала зимы

Очередная зона ненастья сформировалась на Дальнем Востоке. Циклон будет кружить над Охотским морем. В Приморский край он принесет ветер до 23 метров в секунду на побережье. На севере Хабаровского края к ветру прибавятся метели.

Схожая погода в Камчатском крае. Ненастье стихнет в пятницу. Сильные снегопады в ближайшие дни пройдут в Смоленской, Тверской, Брянской областях, на юге Приволжского округа. Выпадет больше шести сантиметров снега.

В Саратовской области ожидается сильный мокрый снег. Также сильный снег и метель в Татарстане.

Неблагоприятная погода на юге. В Ростовской области, Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае и ряде республик Северного Кавказа в ближайшие дни сильные осадки с выпадением мокрого снега. Ветер в эти дни 15-20 метров в секунду, в среду в Краснодарском крае до 30 метров в секунду. А на участке Анапа-Туапсе до 35 метров в секунду.

Какая погода будет в Москве

Очень комфортную температуру обещают синоптики в столице к новогодней ночи. Днем 31 декабря температура составит 1-6 градусов мороза. Это практически на границе оттепели, замечает Людмила Паршина. Хорошо будет гулять, кататься на санках, коньках и запускать фейерверки.

В регионах УрФО из-за морозов отменили занятия в школах

В саму новогоднюю ночь в Москве будет от 7 до 12 градусов мороза. А 1 января мягкая погода с температурой от 1 до 6 градусов мороза.

Погода все последние дни года будет стоять в Москве исключительно новогодняя - немного морозная и снежная. В среду в столице пойдет снег, который ослабеет только днем в четверг. Днем будет 7-12 градусов мороза, ночью 10-15 со знаком минус. Небольшой снег продлится вплоть до 31 декабря.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России СФО Красноярский край ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край ДФО Камчатский край ЦФО Смоленская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Над Дамаском перехвачены выпущенные с территории Ливана ракеты
Военные предприятия Украины внесены в список санкций РФ
Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года