В новогоднюю ночь отступят даже аномальные морозы

Аномальные морозы стоят в Улан-Удэ, до 35 градусов мороза ночью и до - 27 градусов днем. Но к 31 декабря морозы дадут слабину, днем ожидается не больше 20 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Впрочем, ночные температуры и в последние дни года там будут близки к 30-градусной отметке. Холодно в центральных районах Красноярского края, по ночам до 32 градусов мороза. Но к 31 декабря потеплеет до - 18 по ночам и до 12 мороза днем.

Очередная зона ненастья сформировалась на Дальнем Востоке. Циклон будет кружить над Охотским морем. В Приморский край он принесет ветер до 23 метров в секунду на побережье. На севере Хабаровского края к ветру прибавятся метели.

Схожая погода в Камчатском крае. Ненастье стихнет в пятницу. Сильные снегопады в ближайшие дни пройдут в Смоленской, Тверской, Брянской областях, на юге Приволжского округа. Выпадет больше шести сантиметров снега.

В Саратовской области ожидается сильный мокрый снег. Также сильный снег и метель в Татарстане.

Неблагоприятная погода на юге. В Ростовской области, Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае и ряде республик Северного Кавказа в ближайшие дни сильные осадки с выпадением мокрого снега. Ветер в эти дни 15-20 метров в секунду, в среду в Краснодарском крае до 30 метров в секунду. А на участке Анапа-Туапсе до 35 метров в секунду.

Какая погода будет в Москве

Очень комфортную температуру обещают синоптики в столице к новогодней ночи. Днем 31 декабря температура составит 1-6 градусов мороза. Это практически на границе оттепели, замечает Людмила Паршина. Хорошо будет гулять, кататься на санках, коньках и запускать фейерверки.

В саму новогоднюю ночь в Москве будет от 7 до 12 градусов мороза. А 1 января мягкая погода с температурой от 1 до 6 градусов мороза.

Погода все последние дни года будет стоять в Москве исключительно новогодняя - немного морозная и снежная. В среду в столице пойдет снег, который ослабеет только днем в четверг. Днем будет 7-12 градусов мороза, ночью 10-15 со знаком минус. Небольшой снег продлится вплоть до 31 декабря.