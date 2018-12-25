В новый год без забот: Как провести праздник без нарушений авторских прав

Канун Нового года - пора новогодних корпоративов, развлекательных вечеров и других массовых мероприятий, ни одно из которых не обходится без музыки. О том, что нужно учесть организаторам, чтобы провести мероприятие и не нарушить авторские права на музыкальный контент, расскажут эксперты.

Вопрос легального использования аудиовизуального контента на публичных мероприятиях особенно актуален в сезон проведения новогодних праздников. Зачастую организаторы даже не задумываются о том, насколько правомерно использование известных песен или фонограмм без заключения договора с правообладателем или организацией, представляющей его интересы, и что в противном случае это является нарушением, влекущим серьезные штрафы.

Как отмечает председатель правления Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев, "Ответственность за использование произведений возложена на организатора мероприятия - лицо, которое берет на себя инициативу в проведении этого мероприятия. Именно это лицо решает, что и в каком порядке будет там происходить. Это абсолютно справедливо, т. к. именно это лицо получает прямую или косвенную выгоду - либо выручку от продажи билетов, либо денежные средства, которые посетители тратят в ходе мероприятия (например, при заказе блюд и напитков в ходе выступления артистов в ресторанах, кафе и барах). Авторы песен, которые исполняются на концерте, имеют право на вознаграждение - это справедливо и установлено законом. РАО действует в интересах именно авторов, собирая вознаграждение с концертных мероприятий".

Владелец юридической компании "Катков и партнеры" и член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Павел Катков подчеркнул, что обязанность обеспечить законность использования музыкального и иного контента лежит исключительно на организаторе публичного мероприятия. "Музыкальный контент в данном случае по общему правилу "очищается" через договор с обществами по коллективному управлению правами (РАО, ВОИС). Также сейчас на рынке появились профессиональные сервисы для ресторанов вроде FONMIX, которые предоставляют развлекательным точкам "коробочное" решение, включающее в себя и техническую, и правовую составляющую. В случае если заведение будет использовать музыку без надлежащих правовых оснований, то с точки зрения гражданской ответственности наиболее применяемой статьей является статья 1301 ГК РФ, компенсация по которой составляет либо двойную стоимость экземпляра, либо двойную стоимость прав, либо сумму от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей. Также нужно помнить об административной ответственности в виде штрафа до 40 000 рублей и конфискации оборудования по статье 7.12 КоАП РФ. И наконец, существует уголовная ответственность по статье 146 УК РФ (до 6 лет лишения свободы), однако ее применение в данном случае маловероятно, исходя из практики", - заключил эксперт.

В любом случае запрет на проведение представления, когда билеты проданы, или выплата штрафа, если оно было проведено с нарушением авторских прав, - плохой новогодний "подарок", и лучше заранее позаботиться о правильном правовом сопровождении мероприятия, соглашаются эксперты.

Однако если с публичными мероприятиями ситуация очевидна, то пока нет ясности с вопросом использования музыки в такси. Так, например, требования РАО к таксопарку "Кис" (партнера Яндекс.Такси) за использование музыки в автомобиле такси без соответствующего договора с ОКУПом стали предметом разбирательства. В то же время практика отчислений в пользу правообладателей со стороны таксопарков существует на Западе, в частности, в Великобритании и Финляндии. Как отмечают авторы музыкальных произведений, точка в этом деле не поставлена.

Заместитель руководителя Управления сбора вознаграждения по правовым вопросам РАО Наталья Полианчик пояснила, что звучание музыки в такси является классическим примером публичного исполнения произведений, что, соответственно, требует заключения договоров между таксомоторными парками, Российским авторским обществом и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности.

"Почему мы считаем такси местом, открытым для свободного посещения? Потому что, по сути, классически такси не является местом платного входа. Классические места с платным входом - это театрально-зрелищные, концертные мероприятия, клубные мероприятия, когда заведомо, загодя покупается билет. А здесь ситуация аналогичная, по сути, с предприятиями, допустим, общественного питания, торговли, сферы развлечений, сферы услуг, когда потребитель, воспользовавшись услугой, по факту ее оплачивает. Точно таким же образом происходит в такси", - отметила Наталья Полианчик.

Вопрос защиты авторских прав все чаще обсуждается как на уровне законодателей, так и на различных мировых дискуссионных площадках. Важно понимать, что за творческим продуктом всегда стоит автор, которому он принадлежит, и любое коммерческое использование продукта не должно нарушать его права.