В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины

Список украинских граждан и компаний, в отношении которых в России введены санкции, расширен более чем на 200 позиций.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее количество физических и юридических лиц Украины, на которых распространяются санкционные ограничения. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны. Документ был утвержден 1 ноября, в него тогда вошли 322 украинских гражданина и 68 компаний. При этом в правительстве отмечали как возможность сокращения списка, так и появления в нем новых лиц.

Во вторник Медведев сообщил в Twitter о расширении перечня. "Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - написал он. В кабинете министров уточнили, что в общей сложности список пополнился более чем на 200 лиц и организаций.