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Рубрика: Власть

В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины

Текст: Владимир Кузьмин
Список украинских граждан и компаний, в отношении которых в России введены санкции, расширен более чем на 200 позиций.
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее количество физических и юридических лиц Украины, на которых распространяются санкционные ограничения. Они предусматривают блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны. Документ был утвержден 1 ноября, в него тогда вошли 322 украинских гражданина и 68 компаний. При этом в правительстве отмечали как возможность сокращения списка, так и появления в нем новых лиц.

Во вторник Медведев сообщил в Twitter о расширении перечня. "Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - написал он. В кабинете министров уточнили, что в общей сложности список пополнился более чем на 200 лиц и организаций.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Санкции и антисанкции Отношения России и Украины
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