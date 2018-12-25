В "Российской газете" наградили победителей престижной премии "Экономическая книга года". Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается за лучшие издания по экономике.

"Сегодня мы чествуем авторов выдающихся трудов по экономике, - открыл церемонию награждения президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов. - Книги-лауреаты очень разные, тем не менее их объединяет общая задача - объяснить читателю глубинные экономические процессы, без понимания которых невозможно идти вперед и развиваться".

В этом году лучшими изданиями по экономике признаны сразу три книги. Одна из них - "История для экономистов" - интегрированный учебный комплекс в двух томах под редакцией академика РАН Александра Некипелова и президента ТПП РФ Сергея Катырина.

"Эта книга - не экономическая история в прямом смысле слова и, конечно же, не история об экономических учениях, а это история, которую должен знать каждый грамотный экономист, который хочет владеть не только "техническим" инструментарием, но и хочет разобраться в особенностях исследуемого предмета для того, чтобы глубже его понять", - отметил академик РАН вице-президент ВЭО России Александр Некипелов.

Еще одним лауреатом премии стала книга "Финансы, бюджет и банки в новой России", автор - академик РАН Абел Аганбегян.

"В своей книге я попытался с макроэкономической точки зрения взглянуть на финансы, - сказал академик РАН Абел Аганбегян. - К сожалению, в нашей стране финансы являются одной из самых отстающих сфер нашей экономики. Это не дает нам идти вперед. И с этой точки зрения я попытался взглянуть на ситуацию в нашей стране и предложил некоторые пути решения существующих финансовых проблем для того, чтобы мы могли вывести нашу экономику из стагнации".

Третьим лауреатом премии стала книга "Классическая политическая экономия", авторский коллектив - Александр Бузгалин, Андрей Колганов и Ольга Барашкова.

"Я рад, что книга "Классическая политическая экономия" удостоилась столь престижной премии, - отметил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета профессор МГУ Александр Бузгалин. - Это говорит о том, что растет уважение к классическому наследию. И хотя на сегодняшний день курс классической политической экономии читается в вузах довольно редко, этот курс является базовым в Китае, США и многих европейских странах, и мы надеемся, что он вернется и в российские вузы и даст знания о том, как устроено общество и почему оно развивается так, а не иначе".

Сразу после награждения победителей состоялось подведение итогов всероссийского проекта "Фестиваль экономической науки", который включает в себя такие знаковые мероприятия, как Всероссийский экономический диктант и Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России".

В фестивале приняли участие отличники Всероссийского экономического диктанта, а также победители региональных и общероссийских проектных мероприятий.