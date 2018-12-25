Новости

Путин подарил собаку липецкой девочке 19:53
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку 19:50
В Дагестане после обрушения моста возбудили дело 19:48
Путин посмотрит свое интервью девушке из проекта "Мечтай со мной" 19:30
Классический "Чиполлино" "Союзмультфильма" станет сериалом 18:55
Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC 18:51
Вышла совместная коллекция "Союзмультфильма" и Bosco Fresh 18:43
У подорвавшегося на снаряде полицейского нашли военное оружие и боеприпасы 18:30
Каким будет внедорожник Aurus Komendant 18:17
В Иркутской области 95-летнему ветерану вернули похищенные награды 18:13
Таксист в Москве зажал руку полицейского и протащил его 50 метров 18:04
Видео: советская ракета сбила современный ударный беспилотник в Йемене 17:55
В Германии полицейские подрабатывают на других работах 17:42
Петербуржец выстрелил во врача клиники восточной медицины 17:41
В Китае число жертв наезда автобуса на толпу выросло до 8 17:33
В России начинается производство нескольких современных вакцин 17:30
Солдаты НАТО пожаловались на плохое зимнее обмундирование 17:29
Москвичи едят слишком много соли и сахара 17:24
В Тольятти арестовали подозреваемого в убийстве 16-летней спортсменки 17:20
В Дагестане при обрушении моста пострадали три человека 17:14
Для москвичей запустят дополнительные поезда на нескольких направлениях 17:12
На Кубани передано в суд дело директора цирка, где лев напал на девочку 16:47
СК начал проверку инцидента со сломавшим крыло самолетом в Бодайбо 16:41
Прокуратура назвала причину гибели пилотов Л-39 под Ейском 16:40
Аксенов объяснил, почему в Крыму не снизились цены 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Задайте вопрос главе департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
25.12.2018 19:48
Рубрика: Культура

Читаем вольно

В "Российской газете" вручили премию "Экономическая книга года"
Текст: Евгения Мамонова
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
В "Российской газете" наградили победителей престижной премии "Экономическая книга года". Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается за лучшие издания по экономике.

"Сегодня мы чествуем авторов выдающихся трудов по экономике, - открыл церемонию награждения президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов. - Книги-лауреаты очень разные, тем не менее их объединяет общая задача - объяснить читателю глубинные экономические процессы, без понимания которых невозможно идти вперед и развиваться".

В этом году лучшими изданиями по экономике признаны сразу три книги. Одна из них - "История для экономистов" - интегрированный учебный комплекс в двух томах под редакцией академика РАН Александра Некипелова и президента ТПП РФ Сергея Катырина.

"Эта книга - не экономическая история в прямом смысле слова и, конечно же, не история об экономических учениях, а это история, которую должен знать каждый грамотный экономист, который хочет владеть не только "техническим" инструментарием, но и хочет разобраться в особенностях исследуемого предмета для того, чтобы глубже его понять", - отметил академик РАН вице-президент ВЭО России Александр Некипелов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Обозреватель "РГ" подвел литературные итоги года

Еще одним лауреатом премии стала книга "Финансы, бюджет и банки в новой России", автор - академик РАН Абел Аганбегян.

"В своей книге я попытался с макроэкономической точки зрения взглянуть на финансы, - сказал академик РАН Абел Аганбегян. - К сожалению, в нашей стране финансы являются одной из самых отстающих сфер нашей экономики. Это не дает нам идти вперед. И с этой точки зрения я попытался взглянуть на ситуацию в нашей стране и предложил некоторые пути решения существующих финансовых проблем для того, чтобы мы могли вывести нашу экономику из стагнации".

Третьим лауреатом премии стала книга "Классическая политическая экономия", авторский коллектив - Александр Бузгалин, Андрей Колганов и Ольга Барашкова.

"Я рад, что книга "Классическая политическая экономия" удостоилась столь престижной премии, - отметил директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета профессор МГУ Александр Бузгалин. - Это говорит о том, что растет уважение к классическому наследию. И хотя на сегодняшний день курс классической политической экономии читается в вузах довольно редко, этот курс является базовым в Китае, США и многих европейских странах, и мы надеемся, что он вернется и в российские вузы и даст знания о том, как устроено общество и почему оно развивается так, а не иначе".

Фото: depositphotos.com
Вольное экономическое общество подведет итоги всероссийских проектов

Сразу после награждения победителей состоялось подведение итогов всероссийского проекта "Фестиваль экономической науки", который включает в себя такие знаковые мероприятия, как Всероссийский экономический диктант и Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России".

В фестивале приняли участие отличники Всероссийского экономического диктанта, а также победители региональных и общероссийских проектных мероприятий.

Культура Литература РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов с Лукашенко
В правительстве раскрыли подробности новых санкций против Украины
В Кремле не подтвердили подготовку визита Эрдогана
Шипулин завершает карьеру биатлониста
В Росавтодоре рассказали, на каких дорогах изменят скоростной режим