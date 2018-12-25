В России начинается производство нескольких современных вакцин

Одно из достижений нынешнего года - Россия стала шестой страной в мире, производящей квадривалентную вакцину против гриппа, защищающую не от трех, а сразу от четырех штаммов вируса гриппа. Причем производить такую вакцину будут два наших фармпроизводителя.

Первый препарат был зарегистрирован Минздравом еще весной, и нынешней осенью уже можно было привиться против гриппа новой квадривалентной вакциной. В то же время о завершении клинических исследований еще одной инновационной квадривалентной противогриппозной вакцины заявил еще один российский производитель. Ее выход на рынок запланирован в 2019 году.

Кроме того, в нынешнем году на регистрацию были переданы и многокомпонентные вакцины, которые позволят проводить профилактику сразу от пяти заболеваний по принципу одной инъекции. Новая вакцина защищает от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофилийной инфекции.

Еще одно достижение - продолжает развиваться сотрудничество по трансферу технологий производства вакцин российских и крупных зарубежных компаний. В частности, завершена первая фаза клинических исследований вакцины от ротавирусной инфекции. Новый препарат начнут разливать и упаковывать в России в 2020 году, а полный цикл производства будет запущен в 2026 году.