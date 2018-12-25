В России построят заводы по утилизации батареек и лампочек

Сегодня в России существует пока только одна профессиональная точка сбора опасных бытовых отходов, в частности батареек и энергосберегающих ламп, в Челябинске, сообщил на "деловом завтраке" в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, во многих городах такой мусор сдать просто некуда.

"А в Челябинске работает завод, созданный энтузиастом, но это была больше частная инициатива, - пояснил министр. - Есть и такие компании, которые сами утилизируют то, что производят. Это хорошая практика, должна существовать ответственность производителей".

Но этого недостаточно, подчеркивает Дмитрий Кобылкин: "Нам предстоит создать дополнительно семь заводов к 2024 году. Федеральным оператором выступит Росатом, накопивший большой опыт утилизации отходов 1-2 классов опасности. Сегодня же мы можем только переоснастить какие-то заводы и дать им дополнительную нагрузку".

Полностью интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".