В России учредят премии победителям международных школьных олимпиад

Владимир Путин поручил правительству к февралю подготовить проект указа президента об учреждении премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам, сообщается на сайте Кремля.

Как следует из поручения, премия президента РФ будет присуждаться за 2018 год и последующие годы победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам в размере 1 млн. рублей за золотую медаль, 500 тыс. рублей - за серебряную, 400 тыс. рублей - за бронзовую. Премия также будет присуждаться каждому из их тренеров "в размере, равном размеру премии, выплаченной победителю международной олимпиады по общеобразовательному предмету, занявшему более высокое призовое место".

Кабмин должен к 30 марта 2019 года определить порядок и сроки выплаты премий. Президент поручил определить направления и механизмы целевого использования этих премий, предусмотрев, что средства в первую очередь должны идти на нужды образования и оздоровления получателей премий, а также на их развитие и самореализацию.