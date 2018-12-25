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Рубрика: Власть

Взять золото

В России учредят премии победителям международных школьных олимпиад
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Столичный выпуск №7754 (291)
Владимир Путин поручил правительству к февралю подготовить проект указа президента об учреждении премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам, сообщается на сайте Кремля.
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад

Как следует из поручения, премия президента РФ будет присуждаться за 2018 год и последующие годы победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам в размере 1 млн. рублей за золотую медаль, 500 тыс. рублей - за серебряную, 400 тыс. рублей - за бронзовую. Премия также будет присуждаться каждому из их тренеров "в размере, равном размеру премии, выплаченной победителю международной олимпиады по общеобразовательному предмету, занявшему более высокое призовое место".

Кабмин должен к 30 марта 2019 года определить порядок и сроки выплаты премий. Президент поручил определить направления и механизмы целевого использования этих премий, предусмотрев, что средства в первую очередь должны идти на нужды образования и оздоровления получателей премий, а также на их развитие и самореализацию.

Власть Работа власти Общество Образование Президент Правительство
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