В США оценили модернизацию "смертоносного" Ми-28

Проведенная модернизация Ми-28 до уровня Ми-28НМ позволит этой машине стать основным ударным вертолетом ВКС России в обозримом будущем, так как теперь он представляет гораздо большую угрозу для потенциального противника.

К такому выводу пришел обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос. Кратко напоминая историю создания вертолета (по классификации НАТО - Havoc, "Опустошитель") и опыт его боевого применения в советский и российский период, автор обращает внимание на то, что в последние годы состоялась действительно глубокая модернизация машины, а не выпуск ее новых версий.

Этот процесс значительно ускорила сирийская кампания, в ходе которой был выявлен ряд проблем, а также украинский кризис, стимулировавший создание нового российского двигателя. Исторически вертолеты Ми-28 оснащались силовыми установками запорожского производства (в последнее время - ТВ3-117ВМА). Импортозамещение началось еще в началось еще в начале 2000-х на ОКБ Климова, сперва было локализовано производство двигателя ВК-2500, а теперь создана и его новая версия - ВК-2500П. Выросла производительность силовой установки, а также ее надежность - время работы до первого капремонта теперь составляет три тысячи часов вместо двух тысяч, а общий срок службы - 12 тысяч часов, а не 9 девять тысяч.

- Переход на более эффективный двигатель Ми-28НМ с менее частым графиком техобслуживания и более длительным сроком службы почти наверняка сократит расходы, особенно если ВКС России планируют использовать ВК-2500П для других военных вертолетов, ведь модернизация продолжается, - подчеркивает Марк Епископос.

Ранее исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко отмечал, что новый двигатель и его "цифровая начинка" повысят тактико-технические качества "Ночного охотника" и сделают его одним из лучших в мире в своем классе.

Ударный вертолет Ми-28НМ предназначен для обнаружения и уничтожения бронетехники противника, укрепленных огневых точек. В числе прочего оснащается противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-В". Также, как уже сообщала "РГ", сейчас разрабатывается концепция, согласно которой Ми-28НМ смогут управлять беспилотниками любых типов для разведки или целеуказания.