В Великобритании зафиксировали рекордное количество бездомных

Количество бездомных в Великобритании достигло рекордного уровня. В прошлом году порядка 170 тысяч семей и отдельных граждан вынуждены были укрываться в палатках, автомашинах, в картонных коробках и просто на остановках общественного транспорта. Об этом говорится в исследовании благотворительной организации Crisis ("Кризис").

По оценкам специалистов, количество людей с такой степенью обездоленности, не имеющих хоть какой-либо крыши над головой, увеличилось за последние пять лет вдвое. Ночлежки, которые существуют для такой категории лиц, не справляются с наплывом нуждающихся, особенно в холодное время года.

При этом только в Англии, а также в Уэльсе при различных обстоятельствах умерли 660 бездомных, свидетельствует официальная статистика. Тела их нашли в подворотнях домов и торговых точек, в парках и скверах. Некоторые, судя по всему, лежали бездыханными на протяжении нескольких месяцев.

С большим опозданием медики проводили для опознания судебно-медицинскую экспертизу. Установлено, что смерть наступила в результате насилия, убийств и самоубийств, передозировки наркотиков, а также различных болезней. Средний уровень умерших мужчин составляет 49 лет, а женщин - 53 года. В целом возраст бездомных варьируется от 18 до 94 лет.

Благотворительные организации назвали эту ситуацию национальным позором и обвинили правительство в проведении политики жесткой экономии, в высокой арендной плате для населения и отсутствии социального жилья. Они призвали местные власти проводить по каждому факту смерти расследование.

"Ужасно узнать о масштабе гибели людей в Великобритании в столь неподобающих условиях. "Это сигнал к тому, чтобы рассматривать бездомность в стране как чрезвычайную ситуацию", - комментирует исполнительный директор благотворительной организации "Кризис" Джон Спаркс.