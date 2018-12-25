В Великобритании запретили продажу котят и щенков через посредников

В Великобритании теперь нельзя приобретать котят или щенков через посредников. Это официально запрещено британским правительством, сообщил министр по вопросам защиты животных Дэвид Ратли.

Данное решение было принято после общественного обсуждения, в результате которого 95% голосовавших поддержали запрет. Теперь желающие приобрести домашнего питомца возрастом менее шести месяцев, обязаны лично связаться с приютом либо владельцем животного.

По мнению правительства Великобритании, новые правила позволят регулировать деятельность питомников и многочисленных заводчиков, которые не следят за безопасностью животных, пишет РИА Новости. Принятые меры также ограничивают раннее отделение щенков и котят от матерей, и долгие переезды животных.

Ранее правительство Великобритании запретило продажу животных младше восьми недель, а также разведение собак с наследственными заболеваниями.