Валентина Матвиенко пригласила жен губернаторов к сотрудничеству

Организаторы Евразийского женского форума (ЕЖФ) будут рады видеть в числе своих партнеров первых леди российских регионов, которые могли бы заняться продвижением женской повестки по всей стране и способствовать смягчению региональной политики. Приглашение прозвучало из уст спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая провела во вторник первое заседание нового Совета ЕЖФ.

Напомним, что II Евразийский женский форум прошел в сентябре этого года в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина. Его появление произвело большое впечатление на участниц - после того как он сошел с трибуны, организаторы больше десяти минут призывали занять свои места делегатов, подошедших поздороваться с президентом. "Сорвали нам повестку, но это ничего, это во благо", - отметила Матвиенко, добавив, что воспринимает этот факт как проявление уважения к России в целом.

Второй ЕЖФ шагнул далеко за границы Евразии, в связи с чем еще в октябре организаторы задумались о смене наименования. Но решение, по словам главы Совфеда, еще не принято, тем более что форум уже стал раскрученным брендом, который не хотелось бы терять. Она напомнила, что благодаря ЕЖФ заработали такие площадки, как международный клуб женщин-губернаторов, саммит женщин-дипломатов, женский деловой альянс БРИКС, партнерство женщин-волонтеров и многие другие.

Совет - новое звено в организационной структуре форума, пришедшее на смену рабочей группе. Она была создана после первого ЕЖФ в 2015 году, но этот формат со временем перестал вмещать все направления работы между форумами, рассказала Валентина Матвиенко. "Совет станет уникальной презентационной площадкой для обмена опытом и продвижения женских инициатив, проектов, программ на международном, федеральном и региональном уровнях", - сообщила спикер СФ, добавив, что форум - не разовое событие, а непрерывная деятельность по продвижению женской повестки в России и в мире.

Тем более что одно из ключевых направлений работы форума - участие в реализации Национальной Стратегии действий в интересах женщин, отметила вице-спикер СФ Галина Карелова. Особое внимание в документе уделено созданию в России условий для сохранения здоровья женщин, улучшению экономического положения и обеспечению роста их благосостояния, расширению участия женщин в общественно-политической жизни.

Значительная работа по реализации Стратегии и других подобных проектов ляжет на субъекты РФ. Поэтому Совет ЕЖФ заинтересован в сотрудничестве с женами российских губернаторов, заявила Валентина Матвиенко после того, как свой проект регионального женского форума представила Анна Цивилева, супруга главы Кемеровской области Сергея Цивилева.

"У нас большой резерв вовлечения в нашу работу жен первых лиц (регионов), руководителей, это очень важно, - считает председатель СФ. - Менять стереотипы в отношении женщин надо сначала в работе с мужьями в регионах, с губернаторами. Как только они стереотипы поменяют в головах своих, появятся другие приоритеты".

Матвиенко предложила Кареловой подумать, как включить в активную работу других "первых леди" субъектов Федерации. "Это очень благородная миссия, которая будет менять облик губернатора. Женское лицо рядом смягчит региональную политику", - считает Матвиенко. "Давайте подумаем об этом резерве", - предложила она.

Евразийский женский форум проходит раз в три года, следующий состоится в 2021 году.