Верховный суд разъяснил процедуру личного банкротства

Граждане, проходящие процедуру личного банкротства, не смогут переписывать имущество на жен и детей, чтобы оставить кредиторов ни с чем. Суды вправе отменить широкий жест должника, отдавшего родным и близким буквально последнюю рубашку.

В ходе процедуры банкротства тщательно изучается, что можно взять у человека для погашения долгов. Фото: depositphotos.com

25 декабря Пленум Верховного суда России принял ряд важных постановлений. Одно из них подробно разъясняет тонкости процедуры банкротства физических лиц. Разъяснения закрывают лазейки для должников, пытающихся сохранить свои богатства в семье и не платить по долгам.

"Процедура личного банкротства призвана защитить граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию. Она позволяет списать безнадежные долги, после того как будет проведен аудит финансового состояния человека, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом важно соблюдать баланс между правами должника и правами кредитора. Закон гарантирует человеку, проходящему процедуру личного банкротства, сохранение определенного имущественного минимума, необходимого для жизни". Проще говоря, человек должен отдать все, что может отдать. Ему оставят крышу над головой и все самое необходимое для жизни, а оставшиеся долги спишут.

"Арбитражные суды признают банкротами десятки тысяч граждан, - говорит Владимир Груздев. - Разъяснения Пленума Верховного суда России помогут судам более эффективно рассматривать подобные дела".

Например, согласно документу кредиторы вправе подключиться к процедуре раздела имущества между должником и его второй половинкой и оспорить сделки, которые посчитают липовыми.

"Наболевший вопрос о злоупотреблениях супругов в стиле "муж и жена - одна сатана" теперь будет разрешен, - сказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев. - Например, муж с женой заключают алиментное соглашение или соглашение о разделе имущества, в котором сумма алиментов на одного ребенка составляет, условно говоря, десять миллионов рублей в месяц, либо супруге передается 99 процентов имущества, а супруг, у которого масса обязательств, остается ни с чем". Теперь так договориться не получится. Суды отменят подобные сделки и вернут должнику то, что он не имел права отдавать. С этих средств будут погашаться долги.

Постановление подробно объясняет, что нельзя забрать у банкрота ни при каких обстоятельствах. Более того, в некоторых случаях минимум можно. Например, если должнику нужны деньги на врачей или алименты, ему оставят больше.