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Рубрика: Власть

Семья и доля

Верховный суд разъяснил процедуру личного банкротства
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Граждане, проходящие процедуру личного банкротства, не смогут переписывать имущество на жен и детей, чтобы оставить кредиторов ни с чем. Суды вправе отменить широкий жест должника, отдавшего родным и близким буквально последнюю рубашку.
В ходе процедуры банкротства тщательно изучается, что можно взять у человека для погашения долгов. Фото: depositphotos.com В ходе процедуры банкротства тщательно изучается, что можно взять у человека для погашения долгов. Фото: depositphotos.com
В ходе процедуры банкротства тщательно изучается, что можно взять у человека для погашения долгов. Фото: depositphotos.com

25 декабря Пленум Верховного суда России принял ряд важных постановлений. Одно из них подробно разъясняет тонкости процедуры банкротства физических лиц. Разъяснения закрывают лазейки для должников, пытающихся сохранить свои богатства в семье и не платить по долгам.

"Процедура личного банкротства призвана защитить граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию. Она позволяет списать безнадежные долги, после того как будет проведен аудит финансового состояния человека, - поясняет председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом важно соблюдать баланс между правами должника и правами кредитора. Закон гарантирует человеку, проходящему процедуру личного банкротства, сохранение определенного имущественного минимума, необходимого для жизни". Проще говоря, человек должен отдать все, что может отдать. Ему оставят крышу над головой и все самое необходимое для жизни, а оставшиеся долги спишут.

Фото: Сергей Савостьянов
Тысячи россиян списали кредиты через процедуру личного банкротства

"Арбитражные суды признают банкротами десятки тысяч граждан, - говорит Владимир Груздев. - Разъяснения Пленума Верховного суда России помогут судам более эффективно рассматривать подобные дела".

Например, согласно документу кредиторы вправе подключиться к процедуре раздела имущества между должником и его второй половинкой и оспорить сделки, которые посчитают липовыми.

"Наболевший вопрос о злоупотреблениях супругов в стиле "муж и жена - одна сатана" теперь будет разрешен, - сказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев. - Например, муж с женой заключают алиментное соглашение или соглашение о разделе имущества, в котором сумма алиментов на одного ребенка составляет, условно говоря, десять миллионов рублей в месяц, либо супруге передается 99 процентов имущества, а супруг, у которого масса обязательств, остается ни с чем". Теперь так договориться не получится. Суды отменят подобные сделки и вернут должнику то, что он не имел права отдавать. С этих средств будут погашаться долги.

Постановление подробно объясняет, что нельзя забрать у банкрота ни при каких обстоятельствах. Более того, в некоторых случаях минимум можно. Например, если должнику нужны деньги на врачей или алименты, ему оставят больше.

Власть Право Финансовое право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Банкротство физлиц Постановления Верховного Суда РФ
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