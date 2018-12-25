Видео: Дзюба потренировался с бойцом UFC

Футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба провел тренировку с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александром Волковым. Занятие состоялось в конце ноября.

Видеоролик с тренировки опубликован на официальном канале "сине-бело-голубых" в YouTube. В рамках занятия Волков показал Дзюбе некоторые бойцовские приемы, после чего они провели спарринг. По его окончании Артем признался, что ему было нереально тяжело.

"Как у тебя будет возможность приехать к нам, приезжай. Потренируемся уже по футбольным правилам", - сказал Дзюба. - Я тебе пробью пенальти".

Напомним, что сегодня Дзюба был признан лучшим футболистом 2018 года в России по мнению журналистов.