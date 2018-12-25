Володин предложил президенту оценить Конституцию на соответствие реалиям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых и экспертов оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени.

"Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями конституции - насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность", - сказал Володин в ходе встречи Владимира Путина с представителями Совета Федерации и Госдумы, которая проходила во вторник в Кремле.

Он также добавил, что 25 лет, прошедшее с момента создания Конституции - это то время, когда можно ответить на возникшие вопросы. "Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как конституция и нормы в развитие конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", - заявил Володин, обращаясь к президенту.