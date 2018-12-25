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Рубрика: Общество

Лечить будут

Прошедших диспансеризацию и медосмотр поставят на учет
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7754 (291)
Врачей обяжут ставить на учет россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, и наблюдать за их здоровьем.
Татьяна Голикова: В феврале может быть принят законопроект, который конкретизирует права тяжелобольного человека на облегчение боли. Фото: Дмитрий Астахов/ Пресс-служба Правительства РФ/ ТАСС Татьяна Голикова: В феврале может быть принят законопроект, который конкретизирует права тяжелобольного человека на облегчение боли. Фото: Дмитрий Астахов/ Пресс-служба Правительства РФ/ ТАСС
Татьяна Голикова: В феврале может быть принят законопроект, который конкретизирует права тяжелобольного человека на облегчение боли. Фото: Дмитрий Астахов/ Пресс-служба Правительства РФ/ ТАСС

Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Фото: depositphotos.com
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"В рамках программы государственных гарантий и соответствующего письма, которое, я надеюсь, министерство здравоохранения уже направило в регионы, предполагается, что диспансеризация и профосмотры не будут просто заканчиваться ничем. Теперь это должно заканчиваться в обязательном порядке постановкой на учет и дальнейшим ведением больного, чего в принципе раньше не делалось", - сказала Голикова.

Как уточнили "РГ" в секретариате вице-премьера, речь идет о постановке на учет людей, у которых в ходе диспансеризации специалисты выявили какое-то заболевание. Сейчас пациентам зачастую просто сообщается о диагностированных проблемах со здоровьем, а дальше они должны сами обращаться к специалистам и решать свою проблему. Их не записывали автоматически к профильному врачу, не ставили к нему на учет. Как будет работать новая система - пока неизвестно, механизмы только начинают прорабатываться.

"Но в любом случае за Фондом обязательного медицинского страхования здесь будет контроль", - сказала Голикова. И добавила, что с 2020 года будут предусмотрены дополнительные скрининги взрослого населения. Какие методы скрининга будут наиболее эффективными, сейчас обсуждают специалисты.

Фото: depositphotos.com
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Также Голикова рассказала, что уже зимой, в феврале, может быть принят законопроект, который расширит понятие "паллиативная медицинская помощь" и конкретизирует права тяжело больного человека на облегчение боли с помощью наркотических лекарственных препаратов.

Законопроект предполагает создание междисциплинарного документа, который касается компетенций минздрава и минтруда в работе с паллиативными пациентами. В нем еще отражаются вопросы создания системы учета паллиативных пациентов.

Также Голикова рассказала, что правительство может установить единый тариф на выполнение операций по трансплантации костного мозга для всех учреждений, которые их проводят за счет бюджетных денег. Она пояснила, что сейчас, как оказалось, различные медучреждения, находящиеся в ведении различных федеральных органов власти, используют разные подходы к оплате. В настоящее время министерство здравоохранения структурно анализирует тарифы, которые складываются в различных медучреждениях по таким операциям, чтобы медицинские манипуляции, которые делаются за счет государственных средств, производились с одинаковой оплатой.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Медицина и здоровое питание
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